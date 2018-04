Processo Cagnoni: periti della difesa cercano di smontare prove dell'accusa, partendo dalle impronte

Le impronte insanguinate trovate sul luogo del delitto non sarebbero attribuibili a Matteo Cagnoni. Il contenuto gastrico dello stomaco della vittima, Giulia Ballestri, prelevato in sede di autopsia sposterebbero in avanti l’ora dell’omicidio, quindi la terribile mattanza avvenuta nella villa di via Padre Genocchi sarebbe stata perpetrata da un assassino sconosciuto. Nella giornata in cui si svolge, in Corte d’Assise a Ravenna, la ventitreesima giornata di udienza del processo - venerdì 20 aprile - al dermatologo ravennate Matteo Cagnoni accusato del femminicidio della moglie Giulia Ballestri, la parola è passata ai consulenti della difesa.

E come era abbastanza prevedibile, il lavoro dei tecnici chiamati dai legali dell’imputato ha un unico obiettivo: smontare ad una ad una le prove raccolte dalla Pubblica Accusa instillando l’ombra del dubbio, fornendo un’interpretazione, in questo caso sugli accertamenti scientifici, che ribalta le conclusioni dell’inchiesta della Procura che hanno portato all’incriminazione di Cagnoni.

LA BATTAGLIA DELLE IMPRONTE

Il primo ad entrare in aula è il dottor Tommaso Andrea Mondelli per lungo tempo dirigente della Polizia Scientifica ed esperto di confronti dattiloscopici. L’udienza comincia infatti da quella che viene considerata la prova più importante: le impronte dei palmi delle mani insanguinate trovate sullo spigolo di muro e sul frigorifero della cantina della casa di via Padre Genocchi dove è stato trovato il corpo senza vita di Giulia. Sulle impronte in questione i consulenti della Pubblica Accusa e delle parti civili non hanno mostrato alcun dubbio: in base al numero di “minuzie” (quelle particolarità che identificano un’impronta palmare o digitale), le impronte in questione sono assolutamente attribuibili ai palmi delle mani di Cagnoni. Non solo. Il perito nominato dall’avvocato Giovanni Scudellari, il legale che tutela gli interessi della famiglia della vittima, aveva individuato anche l’impronta di un pollice di una mano destra vicina a quella del palmo della mano impressa sullo spigolo del muro. Tredici le minuzie riscontrate dal dottor Salvatore Di Stasio attribuibili al pollice dell’imputato, un numero inferiore alle 16 previste, ma comunque ritenuto significativo dall’esperto.

Invitato dall’avvocato Giovanni Trombini ad esprimersi in merito, il dottor Mondelli, dopo una lunga spiegazione tecnica un po’ ostica all’orecchio profano, spiega invece come a suo parere le minuzie individuate sarebbero in realtà al di sotto degli standard della legge italiana e arriva alla conclusione opposta: “quelle impronte – dice – non sono utili, non sono del dottor Cagnoni perché non sono riconducibili a nessuno”. Lo stesso vale per le impronte di scarpe da uomo trovate sul luogo dell’omicidio che, secondo il perito della difesa, non possono essere ricondotte con certezza né alle Hogan indossate dall’imputato il giorno dell’omicidio, né alle Timberland sequestrate dalla Polizia nella villa dei genitori di Firenze.

L’audizione del consulente delle impronte occupa tutta la mattinata. L’udienza viene interrotta per circa un’ora e una decina di minuti prima delle quindici si ricomincia. Buona parte del pubblico però ha deciso di non rientrare per il prosieguo pomeridiano: seguire i ragionamenti dei periti non è semplice. Per la prima volta dall’ottobre scorso, da quando il processo è cominciato, l’aula è quasi deserta. Tocca questa volta al professor Adriano Tagliabracci, ordinario di Medicina legale presso l’Università Politecnica delle Marche e alla collega Chiara Turchi, biologa molecolare e genetista forense confutare le prove raccolte contro l’imputato. A loro l’avvocato della difesa ha affidato un incarico “ampio”: individuare le cause della morte di Giulia, gli strumenti utilizzati, la dinamica dell’aggressione. Sulle cause della morte, le deduzioni dei periti della difesa non si discostano di molto da quelle dei consulenti della Pubblica Accusa e della parte civile: Giulia è morta in seguito al dissanguamento e all’insufficienza cardiorespiratoria provocata dalle gravissime lesioni al cranio.

QUELLE IMPRONTE SUL COLLO DELLA VITTIMA

Quando si affronta il capitolo “strumenti” invece, emerge un elemento che fa la differenza. Le lesioni trovate sul corpo ed in particolare sul capo e sul viso di Giulia, spiega il professor Tagliabracci, sono compatibili con un corpo contundente, nel caso specifico, il bastone sporco di sangue trovato nella casa del delitto e con lo spigolo di muro della cantina. Ma soprattutto il consulente individua sul collo della vittima quattro ecchimosi che gli fanno dire che qualcuno dopo avere colpito Giulia con il bastone avrebbe anche tentato di strangolarla. “Ci abbiamo ragionato tanto, poi siamo arrivati alla conclusione che si tratta di lesioni di strozzamento”. Non solo. La grandezza delle ecchimosi fa ipotizzare agli esperti che probabilmente chi ha cercato di strozzare Giulia indossava dei guanti. Il particolare non viene messo sul tavolo semplicemente per aggiungere orrore all’orrore, ma per mescolare nuovamente le carte in tavola e spargere nuove incertezze.

Mentre l’assassino le si avventa al collo, Giulia avrebbe cercato disperatamente di difendersi: ecco allora spiegate le tracce di Dna diverso da quello dell’imputato trovate sotto le unghie delle mani della vittima ed ecco che rispunta l’ipotesi di uno sconosciuto (un ladro, un ospite indesiderato entrato nella villa?) che avrebbe ucciso Giulia. Riassumendo quindi la dinamica dei fatti: Giulia sarebbe stata aggredita con il bastone sul ballatoio, sarebbe riuscita a fuggire e da sola sarebbe scesa nel salone dove avviene la seconda fase dell’aggressione ed il tentativo di strangolamento. Giulia viene poi trascinata nella cantina dove avviene la fase finale del femminicidio. Diversa, rispetto a quanto sostenuto dal perito di parte civile, anche la considerazione sulla durata dell’aggressione: “ritengo che tutto sia avvenuto abbastanza rapidamente”, afferma il professor Tagliabracci che parla di “delitto d’impeto”. Se il Dna trovato sotto le unghie di Giulia non appartiene al marito, al contrario il cromosoma y trovato sul bastone, come afferma la professoressa Turchi, appartiene alla famiglia Cagnoni.

La PM dottoressa Cristina D’Aniello non ci sta: lei quel Dna dal profilo sconosciuto trovato sotto le unghie di Giulia lo ha sempre attribuito ad un gesto affettuoso, ad una carezza fatta ad un bambino, ad un “grattino” parola che richiama il gesto di scompigliare affettuosamente i capelli. Il professor Tagliabracci annota però che il Dna si trova, in quantità rilevante, sotto le unghie di entrambe le mani e quindi è dovuto ad un contatto violento. Sempre sul tema del Dna c’è una piccola discussione: perché se il Dna trovato sul bastone non è databile, al contrario quello trovato sotto le unghie della vittima lo è. “Sotto le unghie di una persona viva, resta genericamente per poche ore, finché la persona non si lava le mani. Se una persona muore il Dna resta”. La dottoressa D’Aniello passa al tema delle ecchimosi sulla parte destra del collo: ipotizza che l’assassino potrebbe avere afferrato Giulia per il collo e poi sbattuto il viso violentemente contro il muro.

QUANTI SONO GLI ULTIMI CAFFÈ DI GIULIA?

Infine spetta alla dottoressa Elia Del Borrello, specializzata in Medicina legale chiudere il cerchio. Questa volta vengono presi in esame il contenuto gastrico dello stomaco della vittima e la caffeina trovata nel sangue. In base a questi elementi, i consulenti tecnici della Procura, i medici legali Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, avevano fissato la morte di Giulia Ballestri entro due o tre ore dalle 9 del 16 settembre 2016. Un arco di tempo compatibile con la permanenza di Cagnoni e della moglie nella casa di via Padre Genocchi dove appunto si erano recati per fotografare un quadro dopo avere fatto colazione alla pasticceria Le Plaisir. Al contrario, secondo l’esperta della difesa, sia il volume del contenuto gastrico che la caffeina trovata nel sangue non possono essere compatibili con una tazzina di caffè bevuta alla mattina. Dopo aver preso quel caffè al bar Giulia pertanto dovrebbe aver preso almeno un altro caffè o assunto una bevanda a base di caffeina e “mangiato qualcosa di solido”.

Per la dottoressa Del Borrello quindi c’è un’unica possibilità: “Che effettivamente la coppia sia uscita dalla villa attorno alle 11,30 e che dopo Giulia sia rientrata da sola”.

Le udienze riprenderanno il 4 maggio. In questa data sarà terminato l’esame degli altri consulenti della difesa. Secondo un sommario calendario delle udienze, il processo terminerà a metà giugno.

A cura di Ro. Em.