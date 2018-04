Scuola. Al Palazzo dei Congressi le premiazioni dei 300 giovani allievi di "Unijunior Ravenna"

Oggi, sabato 21 aprile, alle ore 15.30 , nell'Aula Magna del Palazzo dei Congressi è in programma la cerimonia conclusiva di Unijunior Ravenna , il ciclo di lezioni universitarie per bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 14 anni, quest'anno alla seconda edizione. I circa 300 giovani allievi hanno potuto imparare divertendosi fra i banchi universitari, affollando tutte le 12 lezioni tenute da docenti provenienti dai vari dipartimenti del Campus ravennate, che si sono svolte da fine gennaio ad aprile, il sabato pomeriggio .

Tanti gli argomenti trattati, in un programma che ha incluso sia discipline scientifiche (quali chimica, oceanografia, biologia, ecologia) che quelle umanistiche (archeologia, diritto, lettere). I titoli proposti spaziano da “Il primo dei super eroi: le avventure di Ercole” a “Dipingendo con la chimica”, da “Viaggiare protetti nel cyber-mondo” a “Le grandi scoperte dell'archeologia”, da “La mia vita tra i bit” a “Tanta acqua, un po' di sale ed ecco a voi... l'oceano!”., da “CSI Ravenna” a “Osso per osso, dente per dente: un archeozoologo al lavoro!”.

La giornata conclusiva di Unijunior sarà un momento ricco di emozioni. I giovanissimi studenti riceveranno il diploma in “Dottori e Dottoresse Unijunior” alla presenza dei professori e dei ricercatori, della Presidente del Campus prof.ssa Elena Fabbri e dell'assessore con delega alla pubblica istruzione e infanzia e all’Università, Ouidad Bakkali in rappresentanza del Comune di Ravenna, oltre alla stampa.

A seguire verrà presentato un estratto dall'ultimo spettacolo teatrale della compagnia Teatrino Alambicco – Leo Scienza i cui lavori coniugano comicità, poesia e momenti di interazione con il pubblico, divertendo piccoli e adulti.

"Siamo davvero orgogliosi del successo di questa iniziativa – dichiara la Prof.ssa Elena Fabbri – che è stata proposta per consolidare il legame fra territorio ed Università. Unijunior promuove l’interesse verso lo studio, la formazione e la ricerca, e materialmente apre le porte dell'Università - tempio del sapere ma anche spazio di condivisione e confronto - ai giovanissimi e alle loro famiglie. Lo scorso anno vedere il Centro Congressi così pieno di ragazzi che hanno lanciato in aria il tocco universitario è stato molto emozionante. Ricordo anche l’emozione della Dott.ssa Bakkali e del Sindaco intervenuti in quella occasione".

L'Associazione Leo Scienza, i professori ed i ricercatori del Campus di Ravenna sono lieti di avere offerto occasioni di conoscenza e di divulgazione scientifica; sono inoltre orgogliosi del rinnovato successo della seconda edizione svoltasi a Ravenna.