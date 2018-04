Cultura. Rosetta Berardi porta Ravenna e il mosaico su Rai Tre International

Rosetta Berardi, Vice Presidente dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (AIMC), sarà intervistata, lunedì 23 aprile a Saxa Rubra – Roma per la trasmissione COMMUNITY di Rai Tre International, sui temi riguardanti l’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (nata a Ravenna nel 1980), sul binomio tra Ravenna e il mosaico, su come nasce la rete tra i mosaicisti di tutto il mondo, sul rapporto mosaico artistico e mosaico industriale, su cosa un giovane deve fare per diventare mosaicista, sulle differenze tra mosaico tradizionale e mosaico contemporaneo, sul mosaico come made in Italy.