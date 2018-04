Incidente. Motociclista perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail del ponte

Incidente nel pomeriggio di oggi domenica 22 aprile sulla Via Madrara nel comune di Russi dalle gravi conseguenze. Un motociclista di circa 60 anni ha perso il controllo della sua moto presso il ponte del Ristorante Ponte di Ferro ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail protettivo del ponte per essere poi sbalzato via sull'asfalto.