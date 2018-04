Eventi. Il "mondo scout" festeggia San Giorgio con tende, giochi e falò notturni a San Michele

La festa di San Giorgio, che ricorre il 23 aprile , viene celebrata in tutto il mondo scout con particolare intensità, occasione nelle quale, su precisa indicazione del fondatore Baden Powell , viene rinnovata la promessa scout nel nome del santo cavaliere martire del II secolo. Quest’anno nei locali e nel grande prato illuminato dal sole della Parrocchia di San Michele , 120 tra lupetti, scout, rover e senior , si sono ritrovati per una due giorni di condivisione in una data assai significativa per questo progetto che intende arricchire la proposta scout a Ravenna, coniugando tradizione e laicità.

Padrone di casa il gruppo autonomo Branco Waingunga, si sono riuniti a San Michele i Branchi, Reparti e Clan di Argenta e Bondeno, aderenti all’Associazione CNGEI per una tappa importante di un percorso di collaborazione ed avvicinamento del Branco di San Michele a questa associazione già presente a livello nazionale e che si presenta aperta alle nuove esperienze, anche innovative e sperimentali, frutto dell’impegno di coloro che vedono nello scoutismo una proposta educativa ancora valida e fondante per irrinunciabili valori di condivisione, accoglienza e crescita responsabile.



Tende, fuochi e falò notturni, giochi, canti e condivisione hanno accolto il folto gruppo sotto l’alza bandiera, rinnovando la propria promessa, anche all’ombra di un campanile che rappresenta, per questa compagine, non un’adesione formale e obbligatoria ma un’opportunità di confronto, il segno di una lunga storia di cultura e spiritualità, un riferimento di accoglienza ed attenzione al prossimo.



Con questo spirito viene segnata la laicità di una proposta di scoutismo nuova ma fortemente radicata nella proposta educativa del fondatore, che intende rafforzare la sua presenza in un dialogo collaborativo e costruttivo con le varie espressioni della lunga tradizione dello scoutismo locale.



Già nello scorso dicembre lo stesso Branco Waingunga aveva ospitato il Branco di Argenta per un campo invernale che ha visto riunirsi circa 50 persone tra le brume, i fantasmi degli alberi ed il vento sibilante tra i canneti della giungla di San Michele.



Tra i “segni” di questa presenza, il sito del Branco Via A. Carracci, 2 a S. Michele (Ra) ove poter trovare i contatti utili per approfondimenti, suggerimenti e collaborazioni.