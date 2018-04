CANOTTAGGIO / Alla Standiana otto ori per la Canottieri Ravenna alla prima gara Regionale

Alexandra Kushnir vince l’oro nel singolo Junior precedendo Giurisato del Padova e Di Pede dell’Arno. La giovane atleta ravennate si ripete poi in coppia con la Giurisato nel doppio Junior, precedeno l’Arno di Di Pede e Massaria e la Canottieri Diadora Oro anche per il quattro di coppia Ragazzi. A conquistarlo sono Valerio Prestigiovanni, Victor Kushnir, Lavr Shtepa e Gabriele Fantin, mantovano della Canottieri Mincio che quest’anno gareggia con i colori della Canottieri Ravenna. L’equipaggio ravennate precede San Giorgio e Limite. Fantin si impone poi anche nel singolo Ragazzi, mentre Prestigiovanni e Kushnir conquistano l’argento nel doppio Ragazzi, preceduti solo dal Padova.



Un altro argento è vinto da Nicola Catenelli nel singolo Senior, dietro al Padova di De Lucchi ma davanti a Crastolla del Carrino. Medaglia di bronzo, invece, per lo stesso Catenelli, Mattia Dari, Federico Vannini, e Riccardo Pozzi nel quattro di coppia Senior dietro a Padova e VVF Maggi. Dari e Vannini si cimentano poi nel doppio Senior ma si fermano al quarto posto, ai piedi del podio. Per Mattia Montanari e Marco Utili, che gareggiavano nel doppio Pesi Leggeri, giunge invece un quinto posto.



Anche se non conta come parte del bottino della società romagnola conquista l’oro anche la giovanissima atleta ravennate Alice Casadei, appena passata in forza alla Vittorino da Feltre. La vittoria giunge nel quattro di coppia Ragazzi femminile. Alice gareggia anche nel doppio Ragazzi, dove giunge al quarto posto.



La categoria Giovanile allenata da Giacomo Gasperoni ottiene due ori ed un bronzo. Samuele Bartolucci vince il singolo Allievi C precedendo DLF Treviso e Vigili del Fuoco Billi. Sempre nel singolo Allievi C, quinto posto per Edoardo Sanpaoli. Altra vittoria per la Canottieri nel singolo, questa volta nella categoria Allievi B2, anche per Lorenzo Cinque, che precede sul filo di lana i Vigili del Fuoco Maggi. Medaglia di bronzo, invece, per Marco Prati nel singolo Cadetti dietro a Nazario Sauro e Tomei.



La categoria Master contribuisce al bottino vincendo due ori. Nel singolo Master Fabrizio Borghesi taglia per primo il traguardo, precedendo Bardolino e Padova; nella stessa gara, ottavo posto per l’altro ravennate in gara, Filippo Laghi, al suo esordio in acqua. Il secondo oro, invece, giunge nel doppio grazie allo stesso Borghesi in coppia con Marcello Miani, al ritorno alle gare con la maglia della Canottieri Ravenna dopo avere appeso al chiodo la divisa agonistica della Forestale. Non era della partita Gergo Cziraki, fermo per un infortunio dopo le belle prestazioni della settimana scorsa al Memorial D’Aloja, dove si era classificato quinto nel doppio Senior insieme a Pescialli del Rowing Club Genovesi.



Il prossimo appuntamento in barca per gli atleti della Canottieri Ravenna è il secondo Meeting Nazionale, che si terrà nel lago di Piediluco il 5 e 6 maggio.