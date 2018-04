Venerdì in Jazz. Al Mariani Lifestyle l'omaggio di Laura Avanzolini a Burt Bacharach

Alla fine degli anni ’50 con Hal David scrisse canzoni che sono state cantante da gruppi e cantanti famosissimi, tra cui i Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones. Burt Bacharach è ancora oggi un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica e della forma canzone. Nelle sue composizioni ha unito stimoli eterogenei ma sempre con gusto ed eleganza. Sicuramente è stato un artista capace di scrivere brani di grande successo - come, tra gli altri, Close to You, I Say a Little Prayer e The Look of Love - e di trovare nelle sue melodie una sintesi raffinata tra forma e sostanza.



Line up: Laura Avanzolini,voce; Giacomo Uncini, tromba e flicorno; Antonangelo Giudice, sax tenore e clarinetto; Paolo Del Papa, trombone; Walter Pignotti, chitarra; Tiziano Negrello, contrabbasso; Michele Sperandio, batteria.

LAURA AVANZOLINI

Inizia il suo percorso musicale all’età di 6 anni approciandosi allo studio del pianoforte e successivamente a quello di chitarra. All’età di 12 approda nel mondo del canto sotto la guida di Martina Grossi, cantante jazz attualmente docente presso l’accademia di musica di Cattolica e i conservatori di Pesaro e Brescia. Entra a far parte dell’Alma Jazz Orchestra con la quale si esibisce nei svariati teatri d’Italia. Nel frattempo nel dicembre 2008 si laurea a pieni voti in comunicazione interlinguistica applicata formulando una tesi di laurea intitolata «Living with music» Jazz e cultura afroamericana nell’opera di Ralph Ellison, tesi fra breve pubblicata sulla rivista Ring Shout diretta da Stefano Zenni. Successivamente partecipa a numerosi seminari e masterclass: Roberta Gambarini, Rachel Gould, Mike Melillo, Fabio Zeppetella, Veneto Jazz 2009, Fabio Petretti, infine Nuoro Jazz 2008 e 2009, dove vince due borse di studio con Maria Pia de Vito. Prosegue i suoi studi musicali al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, è iscritta al II ° anno del Triennio Sperimentale Jazz diretto dal Maestro Bruno Tommaso. Attualmente ha all’attivo svariate collaborazioni musicali tra cui il progetto portato avanti insieme a Michele Francesconi (pianoforte), Giacomo Dominici (contrabbasso) e Alessandro Pivi (batteria) dal nome Michele Francesconi Vocal Quartet, il quale è risultato vincitore del primo premio al concorso “Chicco Bettinardi” organizzato dal Piacenza Jazz Festiva nella sezione gruppi.

La voce intensa con sfumature timbriche che richiamano le originarie voci jazz afroamericane e la forte personalità di Laura Avanzolini stanno riscontrando sempre più successo sul pubblico e sulla critica musicale.

Il concerto è nell'ambito della rassegna organizzata dall'Associazione Jazzlife "Venerdì in Jazz". Per l'occasione, l'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle propone un menu alla carta con piatti della tradizione romagnola proposti secondo l'attenzione alle materie prime di alta qualità e ai prodotti tipici del territorio. Coperto, musica e anima €5. Prenotazione consigliata al 0544.215206 – info@mariani-ravenna.it. Ingresso dopo cena su disponibilità.



Per informazioni e contatti: Mariani Lifestyle, via Ponte Marino 19 - Ravenna; www.mariani-ravenna.it.