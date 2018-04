BEST WEEKEND / Food truck a Ravenna, Harry Potter a Lugo, fiori a Faenza e cozze a Cervia

Il week end di questa settimana è davvero un best weekend, grazie al ponte del 1° maggio che prolunga il divertimento e il relax fino a martedì. Tanti gli eventi a Ravenna e in provincia per gustarselo fino in fondo, tra street food e appuntamenti gastronomici , teatro, fantasy , spettacoli e spiritualità. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Imperdibile un salto al 48122 Ravenna Street Festival, tra il verde dei Giardini Pubblici, per leccarsi i baffi con le leccornie dei food trucks migliori d’Italia. La manifestazione, organizzata da SGP Events, in collaborazione con il Comune di Ravenna e Chalet Ravenna, dedicata al cibo da strada, si tiene da venerdì 27 aprile a martedì 1°maggio.



Hamburger di chianina, arrosticini, olive all'ascolana: è solo un assaggio di ciò che si potrà gustare: niente a che vedere con il fast food. Al contrario, i food truck usano prodotti genuini, freschi, biologici e spesso a km 0, con un'attenzione particolare per la qualità e il territorio di provenienza.



Oltre ai classici dello street food già elencati, si potranno assaggiare piatti tipici regionali, come le bombette di Martina Franca, le tigelle, la polenta fritta, i risotti, pane e panelle siciliane o le specialità estere come il sushi e la cucina giapponese, il brisket texano o la gustosa cucina balcanica.





Ampia anche la scelta dedicata a vegetariani e vegani, con truck specializzati in piatti a base di verdura, o agli intolleranti, che potranno soddisfare le proprie esigenze con i risotti o la polenta. Per terminare il pasto nel migliore dei modi, tanti dolci particolari come le ciliegie fritte o i dolci alla canapa, o i classici tiramisù, cheesecake e gelato alla piastra. A completamento dell'offerta, truck dedicati spilleranno birre di varie tipologie, anche senza glutine.



Anche la musica sarà protagonista con la filodiffusione dello Street Festival per tutti i cinque giorni e con il concerto organizzato dalla Cgil, Cisl, Uil dei B.B. Soul Band, martedì 1° maggio dalle 16. La band fondata nel 2013 dalla bravissima cantante/musicista bolognese Valeria Burzi, riunisce sul palco 8 elementi, per un potentissimo sound rhytm&blues. Il repertorio proposto include classici del soul e del R&B, ma anche un canzoni italiane come quelle di Pino Daniele e Luigi Tenco.



48122 RAVENNA STREET FESTIVAL



Orari: venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica, lunedì e martedì dalle 12 alle 24

Ingresso gratuito

Per info: Facebook e Instagram @Street Festival

Condividete le vostra esperienza culinaria con l’hashtag: #48122RavennaStreetFEstival

https://www.facebook.com/events/552215288485457/



Come si accennava, i Giardini Pubblici, martedì 1° maggio, faranno poi da cornice alla festa dei lavoratori, organizzata da Cgil Cisl e Uil, e quest’anno accompagnata dal messaggio “Sicurezza: il cuore del Lavoro”. Al mattino è in programma il mercato del riuso, mentre alle 15 interverrà un rappresentante dell’amministrazione comunale e successivamente prenderà la parola, a nome dei sindacati confederali il segretario generale regionale della Cgil, Luigi Giove. A seguire è previsto il concerto della B.B. Soul Band.

Passando agli appuntamenti di cultura, sabato 28 aprile (inizio alle 21) il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà la replica dello spettacolo "Ifigenia, liberata" di Carmelo Rifici, ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico e Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Giuseppe Fornari.

Dopo aver affrontato con originalità, nel 2016, le ossessioni di Treplev e Nina nel Gabbiano di Čechov, Carmelo Rifici (nominato nel 2015 direttore della Scuola del Piccolo Teatro di Milano succedendo a Luca Ronconi) sceglie un affondo nel mito come seconda produzione che nasce dalla collaborazione fra LuganoInScena, il LAC e il Piccolo.



Ifigenia, liberata – nato a quattro mani con la drammaturga Angela Demattè – è solo l’inizio dell’indagine che Rifici propone allo spettatore, chiamando Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, René Girard, Antico e Nuovo Testamento a fornire storie e riflessioni sulla vera protagonista del lavoro: la violenza dell’uomo come realtà inestirpabile e mistero senza fine.



Schiacciata dal volere paterno, contagiata dalla follia del popolo, Ifigenia sembra non poter uscire da un destino senza speranza in cui solo il sangue di un innocente può placare la violenza della folla. Non solo gli Atridi, ma tutto l’occidente ne porteranno il pesante fardello. Le parole di Atena che chiudono l’Orestea, il suo delegare agli uomini la responsabilità attraverso leggi condivise, non hanno ancora portato ad una soluzione. Ancora oggi gli uomini cedono alla violenza, non trovano altro modo per combatterla se non usandola a loro volta, sempre in nome di un padre da vendicare.



Sabato 28 aprile la sala Corelli ospita inoltre l’incontro con la Compagnia a cura di Giuseppe Fornari e, di mattina, gli studenti del Liceo artistico “P.L. Nervi” di Ravenna sono protagonisti di una visita guidata attraverso le scenografie dello spettacolo.



IFIGENIA, LIBERATA – TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA



BIGLIETTERIE Teatro Alighieri, via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 (feriali dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo) Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 giovedì dalle 16 alle 18

INFORMAZIONI www.ravennateatro.com





Il mondo della magia irrompe nel centro di Lugo per un fine settimana. Sabato 28 e domenica 29 aprile arriva infatti in città il Lugo Fantasy con spettacoli di magia, cosplay, fumetti e animazioni dalle 10 alle 20. Gli amanti del gioco, del fantasy, dell’avventura, delle atmosfere magiche e gotiche si ritroveranno sotto il Pavaglione e nella Rocca estense per partecipare a diverse iniziative pensate per adulti e bambini.



In Rocca è in programma l’evento “Weekend Tutti i Gusti +1”, un percorso dedicato ad Harry Potter con scuola e dimostrazioni di magia e stregoneria. L’iniziativa, a cura di Feshion Eventi, prevede due giorni di magia, lezioni con i professori, giochi, Quidditch, duelli e intrattenimenti da vivere durante un percorso interattivo. Il percorso “Tutti i Gusti + 1” dura 90 minuti e si svolge nelle sale, nel giardino pensile e nel cortile della Rocca.

La partecipazione è su prenotazione e a pagamento. Il costo del biglietto è di 10 euro e comprende spilla di benvenuto, percorso interattivo e assaggio di Burrobirra artigianale (non alcolica). Verrà garantito l’ingresso a un massimo di 70 persone per ogni turno. Orari previsti di ingresso al percorso: 10; 11; 12; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30. Chi lo desidera potrà anche far colazione (solo la domenica) o pranzare e cenare con i professori della scuola. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.feshioncoupon.it/.



Nelle logge del Pavaglione l’appuntamento, con ingresso gratuito, sarà articolato in vari settori: cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; “Lugo Comics” e “Lugo Disco”. Tra le attrazioni del fine settimana ci saranno infatti i cosplay, con il centro di Lugo che si colorerà con decine di ragazzi che si presenteranno vestiti come i personaggi dei fumetti e dei manga giapponesi o come gli eroi dei film, sfilando per tutte le vie.



Gli appassionati si contenderanno inoltre diversi premi nella gara che assegnerà i titoli ai migliori costumi, votati da una giuria tecnica. In programma anche la Fiera del gioco con attività ludiche completamente gratuite, videogames, tornei ufficiali di giochi di ruolo e di miniature, di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili. Fumetti protagonisti del “Lugo comics” con la presenza di commercianti e collezionisti dei più celebrati fumetti, mentre il “Lugo Disco” è dedicato a dischi, vinili, cd e dvd. Non mancherà, infine, l’area dedicata allo street food.



LUGO FESTIVAL



Per maggiori informazioni sull’evento contattare i numeri 348 9030832 e 0542-56194 o scrivere a info@expofiere.net.



Restiamo sul territorio lughese, ma spostandoci a Bagnacavallo: al grido di "Vediamo il mondo con l'anima", torna dal 28 aprile al 1° maggio, all’Antico Convento di San Francesco lo Spiritual Festival, evento di scienza, spirito, arte e magia organizzato dall'associazione Il Cerchio della Vita.

Tra sogno e realtà, la seconda edizione dello Spiritual Festival nasce dall'incontro fra l'esperta in arti sciamaniche Claudia De Matteis, una delle più autorevoli studiose italiane del pensiero di Alejandro Jodorowsky, e Lorenzo "Nanouk" Testardi, attore-clown, ricercatore emozionale e presidente dell'Associazione L'Officina dei Desideri. La manifestazione esplorerà “i respiri universali di questa essenza quotidiana, per allargare il nostro sguardo e - come diceva lo stesso Jodorowsky - Inventarci il nostro Dio Interiore".



Su una superficie di oltre 6.000 metri quadrati, in un'antica location di rara suggestione, i quattro giorni dell'evento offriranno un ricchissimo calendario di iniziative tra gathering rainbow, conferenze, show meeting, rituali, seminari ed incontri Individuali con maghi, consulenti olistici, ispiratori spirituali, artisti e sciamani.



Un carnet di eventi tra cooperazione, condivisione e co-creazione, fanno sapere gli organizzatori: "seguendo come sempre la "bussola" dei colori, dal verde dell'energia al blu della musica, dal giallo delle arti curative al viola della maestria, dal rosso dell'Essere all'arancione dell'artista-terapeuta. Tra canti planetari e percorsi sensoriali, un evento riservato a chi è disposto a mettersi in discussione, uscendo dagli abituali canovacci esistenziali per esplorare, senza pregiudizi né impalcature culturali, nuove prospettive e nuovi modelli di vita".



SPIRITUAL FESTIVAL



Il programma completo dell’evento ed il profilo dei suoi protagonisti è consultabile sul sito www.spiritualefestival.it.



La primavera si accende nel centro storico di Faenza, con l’arrivo di Faenza c’entro in fiore, la seconda edizione della mostra mercato dedicata al giardinaggio che si terrà, in piazza del Popolo, con alcune installazioni in piazza della Libertà, nelle giornate di sabato 28 aprile dalle 17 alle 20, domenica 29 e lunedì 30 aprile dalle 10 alle 19.



La manifestazione prenderà il via sabato 28 aprile alle 17 con l’anteprima degli allestimenti floreali di vivaisti del territorio, esposizione e vendita di piante e fiori da interno, da giardino e per l’orto, arredi e complementi da esterno, artigianato artistico, prodotti naturali e del benessere. Saranno presenti circa 70 espositori e molti negozi osserveranno apertura straordinaria domenica 29 aprile, per una bella passeggiata in centro storico.





Grazie alla collaborazione con il Gruppo Erbacci, sarà possibile raggiungere il C’entro in fiore con il Green-Go Bus, il servizio innovativo di minibus elettrico, che effettuerà servizio anche domenica 29 dalle 10 alle 19, sempre gratuitamente e in modo ecologico (info su orari e fermate: www.greengobus.com).



Oltre alla ricca mostra mercato, verrà allestita una mostra di ceramiche faentine, in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza, presso i locali della Pro loco - Iat (Voltone Molinella, 2) che, per l’occasione, osserverà l’apertura straordinaria domenica mattina 29 aprile dalle 9.30 alle 12.30, e presso alcune vetrine dei negozi di Piazza del Popolo. Espongono: Monica Ortelli presso Bag Shop, Paola Laghi presso Divarese calzature, Ivana Anconelli presso Bruno Liverani Donna, Vassura Susanna presso Sabbioni Profumi, Mirta Morigi presso Saviotti Pellicceria, Ceramiche Lega presso Farmacia Sansoni, inoltre altre opere di Studio Casa Laboratorio di Maurizio Russo, Ceramica Gatti, Manifatture Sottosasso, Liliana Ricciardelli, Studio Leoni Arte, saranno esposte presso lo IAT.



Faenza C’entro in fiore è un progetto del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna, Confartigianato e con il contributo di La Bcc - Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di commercio di Ravenna. Hanno collaborato inoltre la Pro loco di Faenza e l’Ente ceramica Faenza. Si ringrazia per i mezzi messi a disposizione a sicurezza del centro la Cooperativa Facchini Faenza.



FAENZA C’ENTRO IN FIORE



Per ulteriori informazioni, contattare il Consorzio Faenza C’entro al numero 0546 061945, email info@faenzacentro.it, oppure consultare la pagina Facebook “Faenza C’entro” o il sito www.faenzacentro.it.





Alla Riviera dei Pini a Tagliata di Cervia arriva la 7° Sagra gastronomica “inCOZZAti”- Riviera del Gusto dal 28 aprile al 1° maggio in Piazzale dei Pesci. L’apertura dello Stand gastronomico sarà alle ore 12.00 (pranzo) e alle ore 18.30 (cena), con menù a base di pesce: cozze alla marinara, risotto, fritto misto, seppie con i piselli, patatine fritte e in collaborazione con il Comitato Genitori Scuola Alberto Manzi di Tagliata, verranno proposti dolcetti e sorbetto.

In contemporanea: animazione per adulti e bambini, mercatino gastronomico e hobbista, il Cardo di Cervia, gonfiabili per i piccoli visitatori, senza dimenticare che la manifestazione si svolge proprio vicino al verde ed attrezzato parco della Riviera dei Pini, dove i bambini hanno libertà di movimento. I Volontari dell’Associazione Proloco Riviera dei Pini, curano fin nei minimi dettagli l’organizzazione di “inCOZZAti”, l’allestimento della tensostruttura, l’organizzazione del servizio della cucina, soprattutto con la preparazione delle pietanze con ingredienti locali, le cozze di Cervia sono protagoniste, oltre agli ingredienti ricercati per la qualità, per soddisfare il palato dei visitatori. Con la sagra di “inCOZZAti”si apre la stagione turistica della Riviera dei Pini.



Sabato 28 aprile la serata sarà allietata da una live band. Quest’anno si è voluto valorizzare anche la Pineta, includendo all’interno del programma la prima corsa podistica di beneficenza, in modo che i visitatori possano trascorrere del tempo per il proprio benessere e occasione per scoprire i percorsi della Pineta.

Domenica 29 aprile: ore 10.30 Partenza Corsa podistica “Riviera dei Pini” si svolgerà quasi completamente in Pineta da Tagliata- Pinarella – Zadina, percorso da 16 km oppure 8 km, il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di Tagliata per allestire e rinnovare il parco giochi. A tutti gli iscritti (quota pettorina € 10,00) verrà offerta una porzione di risotto presso lo stand gastronomico “inCOZZAti”.

E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione alla Corsa Podistica https://www.rivieradeipini.it/wp-content/uploads/Modulo-Iscrizione.pdf

INCOZZATI E CORSA PODISTICA RIVIERA DEI PINI

Per informazioni sugli eventi:

facebook: Proloco Riviera dei Pini – Incozzati – www.rivieradeipini.it – info@rivieradeipini.it



Il lungo week end che arriva fino al 1° maggio si conclude con un appuntamento musicale di grande prestigio al teatro Comunale di Russi, lunedì 30 aprile alle 21: il Festival Crossroads porta in città il Tommaso-Marcotulli-Paternesi Trio, special guest Enrico Rava, e il concerto “Around Gershwin” (Giovanni Tommaso al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte, Alessandro Paternesi alla batteria ed Enrico Rava alla tromba).

L’etichetta discografica del Parco della Musica non se lo è lasciato sfuggire: fresco di costituzione, il trio che allinea Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi è stato invitato a registrare in modalità live in the studio un album uscito sul finire del 2017, Around Gershwin. Sul leggio oltre ad alcune celeberrime songs di Gershwin (But Not for Me, How Long Has This Been Going On, It’s Wonderful) trovano posto anche composizioni originali di Giovanni Tommaso: agli arrangiamenti è affidato il gioco degli incastri linguistici, per dare unitarietà al tutto. I materiali originali ruotano comunque attorno a concetti sonori gershwiniani, bilanciando la spontaneità del linguaggio jazzistico con più complesse strutture armoniche.

All’interno del trio emerge un interplay che è vero e proprio dialogo tra generazioni. Alessandro Paternesi (1983) rappresenta lo slancio della nuova leva del jazz italiano, energia cinetica sulla quale si appoggiano le linee di Rita Marcotulli (1959) e quelle di Giovanni Tommaso (1941), figura imprescindibile nella definizione della fisionomia del jazz italiano moderno.

L’aggiunta a questo trio di uno special guest come Enrico Rava (1939) – altro artist in residence di questa edizione – dilata ulteriormente lo spaccato generazionale, accentuando il valore comunicativo della musica.



CROSSROADS FESTIVAL



Ufficio Cultura Teatro e Manifestazioni

Tel. 0544 587641, email. cultura@comune.russi.ra.it

www.vivaticket.it; www.crossroads-it.org; www.erjn.it