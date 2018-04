Rapina. Ravenna: con un cutter minaccia la dipendente di "Slot Time" e scappa con circa 3500 euro

Aveva trascorso un po' di tempo alle macchinette (forse per guardarsi bene intorno prima di agire), ieri pomeriggio, venerdì 27 aprile, quando poi, intorno alle 20, ha estratto un cutter e minacciato la dipendente della sala giochi "Slot Time" - di via Meucci, a Ravenna - per farsi consegnare l'incasso. Ottenuti i soldi, circa 3500 euro, è scappato in sella ad una bicicletta verso il centro storico. La donna non ha riportato alcuna lesione fisica, lo stesso per i clienti presenti all'interno del locale, che non si sono accorti di nulla.