Festa del Lavoro. Gli eventi organizzati dai sindacati a Ravenna, Faenza e nel lughese

Un Primo Maggio di impegno e di festa. Gli appuntamenti in programma sul territorio Concerti, animazione e momenti di riflessione scandiranno il primo maggio in provincia di Ravenna. La festa dei lavoratori, organizzata da Cgil Cisl e Uil, quest’anno sarà accompagnata dal messaggio “Sicurezza: il cuore del Lavoro” . A Ravenna la festa si terrà ai giardini pubblici di viale Santi Baldini. Al mattino è in programma il mercato del riuso e a pranzo sarà poi possibile mangiare nello stand allestito dai sindacati o nell’ambito dello Street Festival con le numerose specialità che si potranno degustare.

Alle 15 interverrà un rappresentante dell’amministrazione comunale e successivamente prenderà la parola, a nome di Cgil, Cisl e Uil, il segretario generale regionale della Cgil Luigi Giove. A seguire è previsto il concerto della B.B. Soul Band che proporrà i brani della black music e anche le meravigliose commistioni che questa musica ha prodotto tanto anche nel repertorio italiano.

Il primo maggio si festeggerà anche a Faenza e Lugo. Nella città manfreda dalle 9 alle 12.30 in piazza del Popolo è prevista la distribuzione del garofano accompagnata dalle musiche del Duo-Chiari e dalla performance del Teatro dei due mondi. A nome dei tre sindacati, interverrà Riberto Neri, segretario generale della Uil Ravenna. Ci sarà anche un angolo per i più piccoli con l’animazione del mago Giuliano e con un laboratorio di truccabimbi.

A Lugo, in Largo della Repubblica, in prossimità del Pavaglione, vi sarà al mattino la tradizione distribuzione del garofano con le musiche di Vittorio Bonetti.

A Massa Lombarda appuntamento alle 10.30 in piazza Matteotti dove è in programma la distribuzione del garofano, accompagnata da un intrattenimento musicale del coro “Ettore Antonio Ricci”. Sono inoltre previsti gli interventi del sindaco Daniele Bassi, di Raffaele Vicidomini, segretario generale Flai Cgil Ravenna, e di William Signani, rappresentante della Confederazione italiana agricoltori. Festa in programma anche a Lavezzola, dove al mattino prenderà la parola Davide Conti, segretario generale della Fillea Cgil Ravenna.