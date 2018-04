Incidente. Tamponamento sull'Adriatica: auto si ribalta e finisce nel fossato, grave una donna

Grave incidente stradale, questa mattina, lunedì 30 aprile, intorno alle 12, lungo la Statale 16 Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via Casello del diavolo, a Cervia. A darne notizia il 118 "Romagna Soccorso". Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, una "Alfa Romeo Giulietta", con un 83enne e una 79enne a bordo, si sarebbe accostata vicino ad una piazzola di sosta per effettuare, forse, una manovra d'inversione, ma in quel momento è sopraggiunta una "Audi A3", guidata da un venticinquenne, che non sarebbe riuscita ad evitare lo scontro.