Musica. Torna La Musica nelle Aie 2018 con un ricco programma di eventi

L'edizione 2018 della manifestazione si svolge dal 10 al 13 maggio a Castel Raniero, sulle prime colline di Faenza. Il programma prevede un ricco cartellone musicale che culminerà nel concorso musicale della domenica pomeriggio, ma non va certo dimenticata la "Classicissima di Castel Raniero" un corsa podistica dalla quale tutto quanto è iniziato e i numerosi eventi collaterali, come incontri culturali, presentazione di libri, passeggiate nella natura, corsi e stage per stare bene con se stessi e con gli altri.





Si comincia giovedì 10 maggio coi TARANTERRAE, gruppo casertano che con "Aballate, aballate" propone un affascinante viaggio musicale nella Terra di Lavoro. Venerdì 11 a salire sul palco saranno i MI LINDA DAMA, vincitori del Premio Musica nelle Aie -Interpreti 2017 grazie al loro progetto di esplorazione e riarrangiamento della tradizione musicale sefardita. A seguire i MALANOVA porteranno suoni, storie e canzoni direttamente dalla Sicilia.

Sabato 12 maggio ci si sveglia all'alba per salutare il sole col suono dell'Alphorn grazie all'ENSEMBLE NATURTON di Schwabisch Gmund, città tedesca gemellata con Faenza. Nel tardo pomeriggio l'animazione musicale sarà quella irish-piratesca dei FOLK NOTES, mentre alla sera a catturare l'attenzione sarà lo stravagante pop-folk de L'ISTRICE (Premio Musica nelle Aie 2017 - Autori). Clou della serata il concerto di AMBROGIO SPARAGNA & Orchestra Popolare Italiana in "Taranta d'Amore": sarà molto difficile restare fermi.





Domenica 13 è soprattutto il concorso musicale "La Musica nelle Aie - Castel Raniero Folk Festival" ovvero 21 gruppi folk che suonano contremporaneamente per tutto il pomeriggio, nelle postazioni a loro assegnate, davanti a migliaia di persone che passeggiano, ascoltano e ballano.





Quest'anno a suonare ci saranno: Balbrulé (Veneto) - Cidnewski Kapelye (Lombardia) - Duo Coppola (Sicilia) - I Balconi (Emilia Romagna) - I Figli del Vesuvio (Campania) - Juredurè (Emilia Romagna) - Kissene Folk (Emilia Romagna) -La Leggera (Emilia Romagna) -La Luna e il Falò (Veneto) - Lame da Barba(Emilia Romagna) - Luigi Palumbo & Aquarata (Puglia) - Mandula Zenekar (UNGHERIA) - Marcabru (Emilia Romagna) -Nashville & Backbones (Emilia Romagna) - Noto (Emilia Romagna) - Ozgur Karagunes & Marta Celli (Toscana) – Quarto Stato (Emilia Romagna) - Tartakut (Emilia Romagna) - The Famous Python's Foot (Veneto) - Tizio Bononcini (Emilia Romagna) - Truma (Veneto).





Alla sera, in attesa del verdetto della giuria che assegnerà i Premi Musica nelle Aie 2018 (Autori e Interpreti), l'animazione musicale sarà quella del DUO TRABADEL coi balli tradizionali romagnoli, quelli prima del Liscio. Dopo la premiazione verrà presentato a tutti il videoclip "GUMBARERA" di Bonetti&Quinzan e a conclusione di tutto quanto salirà sul palco VINCE VALLICELLI, accompagnato da un quartetto di talentuosi musicisti per proporre "La Fevra - La Romagna, la terra, il Blues" disco candidato al Premio Tenco nella sezione dialettale.

In collaborazione con: Comune di Faenza, Unione della Romagna Faentina, Regione Emilia Romagna, Feste e Sagre, Maggio Faentino, GEV Faenza, MEI, It-folk, Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, Voci per la Libertà, Imola in Musica, Blogfoolk, Radio Sonora, Radio Emilia Romagna, Setteserequi, BuonSenso, Associazione Primola, Il Lavoro dei Contadini, Amici della Tamorra, Galletti-Boston, Carta Bianca editore, Banco Alimentare, CRI volontariato, Proloco Faenza, Amici dell'Arte,Persolino, Slow Food.





