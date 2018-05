Evasione. Va in giro in zona Gulli brandendo un'ascia, ma è agli arresti domiciliari: arrestato

Nel tardo pomeriggio, quando ormai la maggior parte dei turisti stava lasciando la città e i suoi lidi, è giunta sul numero di emergenza 112 una segnalazione di un uomo che in zona Gulli camminava brandeggiando un'ascia.



Immediatamente le pattuglie della radiomobile si sono fiondate sul posto ed hanno intercettato il soggetto. L’uomo, un 49enne di origine siciliana da tempo residente in città, che sta scontando un periodo di detenzione al proprio domicilio, in preda ad un forte stato di alterazione, aveva deciso di scendere in strada e raggiungere un conoscente con cui aveva un "conto in sospeso" con l’intento di farlo "ragionare" mostrandogli l’ascia da carpentiere.



Con non poca difficoltà i militari l'hanno disarmato e ammanettato. Dopo una notte in camera di sicurezza questa mattina al termine del processo direttissimo, con la convalida, il Giudice gli ha imposto la custodia cautelare in carcere.