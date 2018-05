Benessere animale. L'Associazione C.L.A.M.A. preoccupata per la salute dei cani del Canile comunale

"Apparse stamattina su vari profili Facebook, le foto di alcuni cani ospiti del Canile comunale di Ravenna in evidente stato di magrezza sono diventate virali ; i commenti si sono accavallati, in un rincorrersi di accuse ed esternazioni non sempre nel merito, come spesso avviene sui social" comunica l'Associazione animalista C.L.A.M.A. Ravenna.

"Quello che però accomuna quasi tutti i post è la preoccupazione per lo stato di salute dei cani e la richiesta alle Associazioni animaliste di attivarsi al più presto. Sentendoci quindi interpellati come volontari operanti all’interno del canile, riteniamo giusto esprimere in maniera chiara la nostra posizione a mezzo stampa" prosegue il comunicato.

"L’Associazione C.L.A.M.A. da mesi ormai, quasi sempre nella più completa solitudine, ha interpellato a più riprese gli organi preposti, chiedendo chiarimenti su eventuali patologie e cure apportate ai cani in questione e offrendosi più e più volte di sottoporli a proprie spese a consulto veterinario esterno, come tra l’altro previsto nella Convenzione e nel Regolamento del Canile. Chiariamo che diversi dei cani le cui foto sono state postate sono giovani ed entrati al canile vaganti o in rinuncia di proprietà in tempi recenti, tutti in buona salute e di peso nella norma".

"Eravamo presenti come Associazione in Commissione Consigliare dell'11 aprile, dove sono circolate le foto che ora tutti possono vedere on-line. Avendo a cuore il benessere di animali che possono parlare solo con la nostra voce, ci addolora constatare che dopo mesi e mesi la situazione è rimasta la medesima: cani spaventosamente dimagriti, ad esame visivo in stato di prostrazione, e nessuna risposta soddisfacente fornita su terapie o diagnosi. La chiusura del canile per gravi e diffusi episodi di gastroenterite ha reso impossibile ai volontari l'accesso alla struttura per un mese circa, e alla recente riapertura le condizioni dei poveri animali ci sono parse ancora più preoccupanti. Sono ripartite le nostre segnalazioni e richieste per sottoporre subito almeno il più sofferente di loro a visita veterinaria esterna, ma ci è stato negato" spiega l'Associazione.

"Rifiuto a nostro avviso immotivato, visto che già un altro cane divenuto magrissimo nel giro di pochi mesi, su richiesta di un’altra Associazione animalista, nel mese di febbraio 2018 è stato trasferito presso un'altra struttura di Ravenna, e nel giro di pochissimi mesi di cure e alimentazione adeguate è aumentato di diversi chili, una parte dei tanti che aveva perso; non siamo veterinari, ma chiunque può pensare che il trattamento fornito dopo l’uscita dal canile sia stato quello più appropriato e rispettoso della salute del cane. Non ci interessa né mai ci è interessato apparire o “farci un nome” creando polemiche; abbiamo tentato con tutte le forze e in tutti i modi di stimolare un dialogo con le istituzioni preposte, al solo scopo di migliorare la situazione per i cani che sono sotto la custodia dell’amministrazione comunale".

"A nessuno giova uno stato di conflitto fine a se stesso. Ma davanti a noi abbiamo trovato quasi sempre un muro, e onestamente non faremmo onore al nostro compito di volontari e animalisti attenti, se non chiedessimo pubblicamente a chi di competenza di intervenire fattivamente e risolvere al più presto le situazioni. Noi abbiamo fatto sempre la nostra parte e sempre la faremo, rendendoci ancora una volta disponibili a curare e custodire a nostre spese i cani in stato più grave".

"Mentre scriviamo ci giunge voce che ieri ci sia stato un intervento delle Forze dell'Ordine e che uno dei cani sia addirittura in stato di sequestro. Segno evidente a nostro parere che la situazione non era sotto controllo come ci era stato assicurato, nel nostro palese disaccordo. Ringraziamo chi si adopera per il bene e la difesa del benessere degli animali e auspichiamo che da questo intervento possa scaturire il meglio per i cani del canile. Rimane il rammarico per tanti mesi di dolore e frustrazione; l’epilogo avrebbe potuto essere ben diverso in un clima di reale collaborazione e dialogo fra volontari e istituzioni preposte al controllo della gestione del Canile" conclude la nota dell'Associazione animalista C.L.A.M.A. Ravenna.