Scienza. Ravenna Water Blitz arriva in città per far testare ai cittadini la qualità dell’acqua

L’evento Ravenna Water Blitz, aperto a tutta la cittadinanza, rientra tra le attività di Citizen Science, nuovo approccio alla raccolta dei dati di interesse scientifico che prevede il coinvolgimento volontario e la partecipazione attiva della popolazione. Chiunque, cittadino di ogni ordine ed età, senza particolari livelli di preparazione scientifica, ma appassionato di dinamiche ambientali, può diventare citizen scientist e occuparsi di monitoraggio scientifico.



Le due giornate blitz vedranno i cittadini ‘testare’ la qualità dell’acqua superficiale di fiumi, canali, stagni e zone umide del territorio a scelta nell’ambito di un elenco di circa quaranta siti individuati tra comune di Ravenna e comune di Alfonsine. I volontari rileveranno la presenza di nitrati e fosfati, responsabili, in elevate quantità, dei fenomeni di eutrofizzazione sia delle acque dolci che di quelle marine, servendosi di un apposito kit consegnato al momento dell’iscrizione.



Il kit contiene due provette di plastica con i reagenti, una cuvetta per raccogliere la giusta quantità d’acqua in cui effettuare le analisi, una tabella cromatica per stimare la concentrazione di nitrati e fosfati, un paio di guanti e la scheda da compilare.



Durante il blitz, un referente d’area per ogni sito sarà a disposizione per seguire e supportare il cittadino nel campionamento e nella registrazione dei dati rilevati. Nello specifico, il cittadino dovrà raccogliere l’acqua in giusta quantità, far reagire il liquido nelle provette di plastica, aspettare alcuni minuti e misurare la concentrazione in base al colore, infine compilare la scheda.



I dati raccolti durante il blitz avranno uno spazio nella piattaforma mondiale di FreshWater Watch di Earth Watch.

Saranno i cittadini stessi a registrarli direttamente in campo con l’APP di Freshwater Watch dello smartphone oppure, per chi usa la scheda cartacea, successivamente attraverso computer.



L’evento Ravenna Water Blitz è promosso dal Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia (Cifla), in collaborazione con il Centro per l’Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ravenna (Ceas) e la piattaforma mondiale FreshWater Watch (FWW) di Earthwatch.



Scopo dell’iniziativa è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza agli ambienti di acqua dolce, incentivandola a una collaborazione continuativa. In una prospettiva di continuità, infatti, i dati e le informazioni raccolte potrebbero servire a individuare e distinguere gli ambienti di buona qualità da quelli degradati; consentirebbero a chi gestisce il territorio di intervenire proteggendo i primi e riqualificando i secondi.



Info su: https://www.osservatoriocitizenscience.org.