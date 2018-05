Eventi. A Brisighella due giorni ed una notte di rievocazione medioevale

Il borgo di Brisighella, la sua Rocca e la sua Torre rivivono le sue Antiche Origini Medioevali, attraverso 2 giornate nelle quali il visitatore potrà fare un salto indietro nel tempo grazie a un ricco programma di rievocazioni, giochi per bambini, intrattenimenti e spettacoli oltre che assaggi della gastronomia locale rivisitata a tema in stand, taverne, ristoranti ed osterie.

Sabato 2 (dalle 10 alle 24) e domenica 3 giugno (dalle 10 alle 20) il visitatore si potrà calare nella vita della Brisighella del 1413, anno di costituzione della contea di Brisighella e di Val d'Amone.

PROGRAMMA

Dalle 10 del mattino di Sabato 2 Giugno la Rocca prenderà vita: ai piedi delle mura esterne sarà allestito con tende un campo d’arme animato da un centinaio di figuranti, si potranno ammirare antichi mestieri artigiani, un’esposizione di armi medievali ed un allestimento tematico dei locali all’interno della rocca. Durante la giornata prenderanno vita animazioni e intrattenimenti con giullari, cantastorie e musici; duelli e scontri d’armi fra le migliori compagnie di rievocazione storica ed un punto ristoro per i viandanti.

Dal Pomeriggio (dalle 17 alle 24) il centro storico ritroverà le antiche porte di accesso al borgo: Porta Fiorentina, Porta Gabalo e Porta Bonfante, all’interno delle quali si svolgerà la vita di un villaggio medioevale, dove Piazza del Monte ritornerà la piazza del mercato e dell’osteria, Piazza Marconi la piazza politica ed economica animata da mestieri, ristorante ed osterie vitalizzati dall’intervento di artisti di strada e compagnie con azioni teatrali e musici itineranti, mentre piazzetta del Suffragio la centro religioso.

Per tutta la gioranta (dalle 10 alle 20) si potrà salire alla Torre di avvistamento (oggi torre dell’Orologio) dove verranno messi in mostra falchi, avvoltoi, aquile e altri uccelli rapaci locali che durante la giornata mostreranno più volte le loro straordinarie abilità di volo e offriranno un’introspezione nell’antica arte della falconeria. Ai piedi della torre una compagnia di arcieri metterà in mostra le sue abilità e farà scuola per tutti coloro che vorranno imparare.

Il sabato sera il Medioevo si farà spettacolo e al calare del buio la luce delle torce illuminerà suggestivamente le armature e le terrecotte, ricreando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il rullare dei tamburi si farà impetuoso, i duelli diventeranno scontri infuocati, le animazioni diventeranno spettacolo. Piazza Marconi ospiterà anche le finali del Torneo d’arme Castrum Brisighelle in onore della Famiglia Manfredi, un premio di singolar tenzone che vedrà valorosi armati provenienti da tutte le parti d’Italia cimentarsi in duelli rievocativi e non solo, al ritmo incalzante dei Tamburi Medioevali di Brisighella.

Alle ore 23,00 si uscirà dall’immaginario delle porte del borgo per ballare e danzare in quel che un tempo fu il Prato della Fiera (oggi Piazza Carducci) e divertirsi in un vortice di spettacolo tra danze e fuochi.

Domenica 3 si riprenderà il tutto (Rocca – Torre e borgo medioevale) dalle 10 del mattino, per poi terminare alle 20.00 senza però essersi persi nel pomeriggio la rievocazione, nel piazzale sottostante alla Rocca, della Battaglia di Pieve del Tho datata 1425.

La battaglia di pieve Tho fu combattuta tra gli abitanti della Val di Lamone e l’esercito fiorentino, comandato da due illustri condottieri del periodo, Oddo, figlio di Braccio da Montone, e Niccolò Piccinino. Per ordine della repubblica toscana essi dovevano attaccare Faenza con un esercito di 5000 cavalieri pesanti e molte genti a piedi(monsignor Calegari non specifica quanti fanti). Gli abitanti di Brisighella e di altre comunità di Val di Lamone affrontarono l’esercito fiorentino e lo sconfissero, uccidendo il primo dei due condottieri e facendo prigioniero il secondo.

Armigeri e spettatori si ritroveranno a pranzo e a cena a banchettare assieme all’Osteria Medioevale appositamente costruita ai piedi della Rocca, con pietanze e sapori cucinati secondo gli antichi ricettari, oppure nei tanti locali, stand ed osterie del centro storico allestiti per l'occasione.

Ingresso: Adulti 5 euro; Ragazzi (6-14 anni) 3 euro

Per informazioni: Pro Loco Brisighella tel. 0546 81166 iat.brisighella@racine.ra.it www.brisighella.org

Evento organizzato da: Associazione Feste Medievali, coordinamento rievocazione storica I Difensori della Rocca, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Brisighella