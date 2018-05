Disabilità. Viaggio Italia 2018: l'avventura in carrozzina di Danilo e Luca fa tappa a Ravenna

È da questa amicizia che quattro anni fa è nato Viaggio Italia, un viaggio speciale che quest’anno annovera tappe in tutto il mondo, un viaggio unico fatto di sport (anche estremi), incontri, prove e sfide… tutte affrontate a bordo della loro carrozzina.



Dall’11 al 18 maggio Viaggio Italia arriva a Ravenna, per una tappa ricca ed intensa realizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano e sostenuta dal Comune di Ravenna. Tanti gli appuntamenti in programma per dimostrare che vivere (e non sopravvivere) con una disabilità è possibile: chiunque ha diritto di viaggiare, lavorare, fare sport, innamorarsi di luoghi e persone, conoscere, incontrare, imparare, aiutare gli altri…



Partendo da Torino a bordo di un camper adattato Blurent (www.blurent.com), Danilo e Luca arriveranno a Ravenna sabato 12 maggio, dopo una tappa a Cremona per un volo in ultraleggero con la flotta di WeFly!Team all’evento “Cielo Senza Barriere”.



Questo il programma:



- Domenica 13 maggio: escursione in barca a vela con l’associazione Marinando.



- Lunedì 14 maggio, ore 16: appuntamento presso l’Unità Spinale di Montecatone, dove Danilo e Luca incontreranno pazienti e fisioterapisti e racconteranno la loro storia e il loro Viaggio. L’obiettivo è quello di portare un messaggio semplice, fatto di esempi e testimonianza, e dimostrare in prima persona quello che è diventato il loro motto: “la disabilità non è un ostacolo ad una vita vissuta pienamente. E’ solo un altro punto di vista!”.



- Martedì 15 maggio, ore 17/20: partecipazione al convegno promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna: “La disabilità in una comunità che si cura/2”, presso Artificerie Almagià (via dell’Almagià 50, Ravenna) dove i due ragazzi racconteranno l’avventura di Viaggio Italia, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.



- Mercoledì 16 maggio: attività di sitting-wakeboard con il campione del mondo Emanuele Paganini Meme.



- Giovedì 17 maggio: insieme al campione mondiale Lorenzo Major e all’associazione Ravenna Gravity Fighters, Danilo e Luca affronteranno la parete di arrampicata più alta di Italia (ben 32 metri!) costruita su una torre dismessa dell’acquedotto.



- Venerdì 18 maggio: percorsi trekking e itinerari in camper in collaborazione con Blurent e Touring Club Italiano.



Viaggio Italia è un viaggio intenso, emozionante, faticoso reso possibile grazie ai tanti Partner che, con il loro contributo e supporto, credono al messaggio di alto valore sociale che Viaggio Italia porta con sé: il Main Sponsor Fiat Autonomy e gli Sponsor Able to Enjoy, SKF, Off Carr, Meliá Hotels International, Lufthansa.

Forti, vulcanici, sempre allegri… Danilo e Luca sono pronti a partire alla volta di Ravenna! Per scoprire di più su Viaggio Italia: https://www.youtube.com/watch?v=OSbMmo5xtEk.



www.viaggioitalia.org - www.facebook.com/viaggioitalia.