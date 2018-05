Ladri in azione. A Punta Marina rubano a una coppia umbra, a Ravenna cercano di trafugare armi

La giovane coppia umbra che da tempo frequenta Ravenna e cerca sostegno anche per ricostruire la propria terra dopo il terremoto, aveva portato anche questa volta in vendita a Ravenna i propri prodotti e domenica, dopo la manifestazione, si era fermata a mangiare qualcosa a Punta Marina prima di tornare a casa. Nel furgone avevano stipato formaggi e salumi non venduti e anche l'incasso della trasferta. Ma mentre loro mangiavano i ladri hanno aperto il fugone e portato via l'incasso e tutti i prodotti per un danno materiale di circa 500 euro, oltre ai danni provocati al mezzo.

Un altro episodio invece è accaduto a Ravenna dove i ladri intorno alle 21.30 hanno preso di mira un armadietto di armi in un appartamento al 2° piano in Via Aniene. Per raggiungere il loro obiettivo, i malviventi si sono arrampicati lungo i tubi del gas fino a raggiungere l'appartamento e poi una volta all'interno - i proprietari non erano in casa - hanno rotto il muro per portare via l'armadietto con le armi. Lo hanno gettato dal balcone, per cercare di recuperarlo dopo essere scesi e per fuggire con la refurtiva. Ma non sono riusciti nel loro intento.

Infatti i vicini di casa hanno sentito il trambusto provocato dai ladri nella loro azione delittuosa e hanno avvisato le Forze dell'Ordine, prontamente intervenute. I ladri si sono quindi dileguati senza portare via nulla ma facendo solo danni. Dalle informazioni raccolte dalla Polizia i ladri potevano essere due, forse tre, ma sul loro numero le testimoninanze dei vicini non sono concordi.

Entrambi gli episodi sono stati riportati dalle cronache locali del Il Resto del Carlino e del Corriere Romagna di questa mattina.