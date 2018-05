Letteratura. A ScrittuRa Festival Arriaga parla di Messico e del "Selvaggio", un libro di "spessore"

Per la sua anteprima, “ScrittuRa Festival” ha calato uno degli assi di cui è particolarmente ricca la quinta edizione di questa manifestazione. Ieri pomeriggio, lunedì 7 maggio, la sala del Palazzo dei Congressi di Ravenna ha accolto l’autore Guillermo Arriaga in un incontro aperto dal saluto del sindaco Michele de Pascale. Dialogando con l’apprezzata traduttrice Ilide Carmignani e con il pubblico, Arriaga ha parlato di letteratura e di cinema, ma anche della situazione del suo Paese, il Messico, e inevitabilmente del presidente Usa, Donald Trump.

L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro “Il selvaggio” edito in Italia da Bompiani. Tuttavia Arriaga è un personaggio forse più noto ai cinefili che agli amanti della lettura. “Uno dei migliori sceneggiatori che sono riusciti ad accappararsi ad Hollywood”, così infatti lo definisce nella sua brevissima introduzione all’incontro, il direttore artistico di “ScrittuRa Festival” Matteo Cavezzali.

In questa veste Arriaga ha scritto la sceneggiatura della “trilogia della morte” (Amores perros, 21 grammi e Babel) del regista premio Oscar Alejandro Inarritu e ha vinto la Palma d’oro per la miglior sceneggiatura per il film Le tre sepolture diretto ed interpretato dal grandissimo Tommy Lee Jones. Come regista ha esordito con The Burning Plain con Charlize Theron e Kim Basinger presentato alla 65a mostra del cinema di Venezia, poi recentemente ha prodotto e co-sceneggiato il film Ti guardo, prima pellicola ispanoamericana a vincere il Leone d’Oro di Venezia. Ma, come sottolinea Ilide Carmignani, Arriaga può contare su un percorso altrettanto interessante come scrittore e le sue opere sono state tradotte in diciotto lingue.

“Il selvaggio” costituisce il suo ritorno alla letteratura dopo un silenzio durato circa 15 anni. Un romanzo ricco, dalla trama complessa, in cui lo scrittore sperimenta diverse forme di narrazione. Un romanzo che coinvolge i cinque sensi “perché il compito della letteratura è quello di impregnarci di liquidi e sensazioni”, come dirà nel corso della sua interessante, originale e a tratti divertente, conversazione. “Vorrei dire che ad una certa età la dimensione conta molto nella letteratura”, esordisce lo scrittore mostrando il libro che ha una sfavillante copertina rossa e soprattutto un discreto spessore che gli deriva dalle sue oltre settecento pagine.

Nel romanzo corrono due storie parallele: Juan Guillermo, è un ragazzo di 17 anni “toccato dalla morte”. Lo scenario è quello del Messico della fine degli anni Sessanta. “Nel 1968 - spiega l’autore - in Messico ci fu una grande carneficina di studenti ed anche se ero piccolo rimasi molto colpito da quello che era successo”.

“La paura del Comunismo” induce il governo messicano ad una serie di controlli serrati per evitare ribellioni. “Chiunque fosse trovato a giocare per strada veniva avvicinato dalla polizia: questo accadeva soprattutto nei quartieri di ceto medio-basso. Io avevo dieci anni e non potevo certo essere un grande sovversivo. A questo punto io e gli altri ragazzini abbiamo deciso di salire sulle terrazze e qui passavamo gran parte del nostro tempo”. Sia Arriaga e i suoi compagni di giochi ma anche Juan Guillermo, il protagonista del romanzo, per dimostrare il loro coraggio saltano per superare lo stretto spazio che divide una terrazza dall’altra della casa vicina.

“Saltavamo ad occhi chiusi, c’era sempre il rischio di cadere giù. Io ho portato l’esperienza delle terrazze nel libro”. L’altra storia è quella di Amaruq, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon.

“Il selvaggio” è un romanzo autobiografico? Non proprio. “Quello che ho fatto – spiega l’autore – è stato mescolare alcuni elementi della mia vita reale con altri di fantasia. Ad esempio: il mio vicino di casa aveva un lupo noiosissimo. Al contrario io da bambino avevo un cane che già ad 11 mesi scappava sempre. Era un cane molto aggressivo che attaccava tutti. I miei vicini lo prendevano e lo portavano agli incontri di lotta fra cani. Io lo guardavo negli occhi e mi dicevo: questo cane mi ucciderà. Nel romanzo il lupo ha la personalità del mio cane”.

Ilide Carmignani sottolinea che il romanzo ha un intreccio ben congegnato che tiene insieme saldamente i vari piani narrativi, che inchioda l’attenzione del lettore rendendolo partecipe. Arriaga però tiene a precisare che lui non è uno di quegli autori che fin da subito hanno tutto ben chiaro nella testa: trama, sviluppo dei personaggi... Anzi. “Quando incomincio a scrivere una storia – ammette candidamente – in realtà non so cosa avverrà. Per ‘Il selvaggio’ io sapevo cosa sarebbe successo solo fino alla pagina 5. Come non so molto sullo Yukon”.

“Però sai molto della caccia”, lo interrompe la traduttrice. “Vado a caccia con arco e frecce - è la sorprendente confessione - . Cacciare ti aiuta a capire non solo la natura che è fuori e dentro di te, ti fa comprendere i concetti di gerarchia e di territorio”. “Il selvaggio”, annota Ilide Carminati, “presenta una scrittura molto complessa anche dal punto di vista della costruzione, con soluzioni molto raffinate, con calligrammi e inserzioni di tipo saggistico: come è nato questo gusto di mescolare i generi?”.

“Secondo me un romanzo deve creare esperienza” dice lo scrittore. “Non credo in una letteratura inerte, senza forza. Io voglio che i miei libri siano esperienze, che le persone si immergano in un mondo che non sapevano neppure che esistesse”. Ed ancora: “Viviamo in una società che teme sempre di più la morte, ma la lingua della morte percorre i corpi di tutti quanti noi. La letteratura ci costringe a guardare dove non vogliamo. Questo è il compito dell’arte e il libro più grande di tutti è quello che ci induce a guardare dentro di noi”.

Arriaga utilizza i calligrammi per restituire sensazioni. In particolare un calligramma ne “Il selvaggio” racconta un incidente stradale ripercorrendo quella sensazione di caduta libera già vissuta dall’autore nella realtà. “Io ero addormentato e la persona che guidava a sua volta è stata colta dal sonno. Mi sono svegliato nel mezzo dell’incidente, con la macchina che girava su se stessa”.

“Il selvaggio – incalza la Carmignani – è un libro molto visivo: che tipo di aiuto hai avuto dal tuo lavoro cinematografico?” “Nessun aiuto: io sono prima scrittore che sceneggiatore. Quello che ho fatto è stato di portare la struttura del romanzo nel cinema. Amores Perros volevo fosse il corrispettivo di Furore”.

“Stai già scrivendo un nuovo romanzo?”: è l’ultima domanda della brava traduttrice. “Sì – ammette Arriaga – sto scrivendo un nuovo libro. Visto, come dicevo prima, che ad una certa età la dimensione conta, sarà un libro di ottocento pagine e sono a metà”. Impossibile strappargli qualcosa di più: Arriaga si stampa un sorriso sornione sulla faccia. Una domanda di Matteo Cavezzali sposta per un po’ l’incontro su altri temi. Dopo avere spiegato pazientemente e con un po’ di ironia che il Messico non è Sud America ma Nord America, Arriaga riconosce a Trump il merito di “avere saputo interpretare quello che vuole la classe povera americana”.

Marx, è la sua tesi, diceva che il capitalismo avrebbe generato una divisione fra le classi, ma quello che secondo Arriaga Marx non ha capito è “che il proletariato si sarebbe avvicinato all’estrema destra e non alla sinistra”. In questo, a suo parere, va ricercato il motivo del successo di Le Pen e di Trump. La destra ha saputo interpretare le paure. Il proletariato non comprende “le sofisticherie”. Per l’europeo il nemico è l’africano, per gli americani i messicani. Per Arriaga i mali degli Stati Uniti d’America dipendono da tre “peccati capitali”: l’America è un paese costruito sulla schiavitù oltre che sullo sterminio dei nativi americani e metà del territorio americano a partire dal Texas apparteneva al Messico. “Ma fra vent’anni – assicura – quando i messicani saranno la maggioranza si riprenderanno il Texas e tutti gli altri stati”.

Infine una domanda su Cormac Mc Carthy offre lo spunto allo scrittore-sceneggiatore-regista per un aneddoto su Tommy Lee Jones. “Lui – racconta – è un tipo rude, un vero cowboy texano. Un giorno sta a bordo della sua auto ferma ad una pompa di benzina, quando qualcuno suona il clacson per attirare la sua attenzione e lo chiama. Era Cormac Mc Carthy. Tommy Lee Jones è uno dei massimi fan di Cormac, lo considera il più grande, vorrebbe girare un film da un suo romanzo, ma non può perché non ha i diritti. Quel giorno almeno è riuscito ad andarci a cena”.

Dopo questa anteprima, domenica 13 maggio si alza ufficialmente il sipario su “ScrittuRa Festival”. Protagonista lo scrittore greco Petros Markaris. Sempre alle 18 e sempre al palazzo dei congressi di Ravenna Markaris presenterà “L’università del crimine”, la nuova impresa del commissario Charitos.

A cura di Roberta Emiliani