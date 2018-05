Politica. Barattoni (Pd): "Gravi conseguenze economiche dell'autoproduzione per il porto di Ravenna"

Il segretario provinciale Pd, Alessandro Barattoni , ha commentato lo sciopero nazionale di portuali e marittimi, indetto per domani, venerdì 11 maggio, inviando la seguente dichiarazione. "Nel ribadire la necessità di applicare correttamente le normative in vigore - ha affermato il segretario Pd - credo sia importante porre molta attenzione sulle gravi conseguenze socio-economiche dell’autoproduzione per il nostro porto. Essa costituisce una minaccia per la sicurezza, in quanto i lavoratori marittimi non sono formati adeguatamente per effettuare operazioni complesse quali il rizzaggio e il derizzaggio."

"Nel rinnovo del contratto di lavoro - prosegue - per i marittimi imbarcati a bordo di navi con bandiere di comodo si è stabilito che i marittimi non debbano svolgere operazioni portuali, a meno che non vi sia nessuna organizzazione a terra incaricata di effettuare tali operazioni e in ogni caso non senza l’accordo delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori portuali."



"Non rispettando - aggiunge - queste norme si corre il serio rischio di aggravare le relazioni sindacali con la conseguente intensificazione delle iniziative di protesta. È opportuno contrastare scenari che vanno nella direzione opposta allo sviluppo economico e occupazionale dei porti e dello shipping nazionale e a quanto contemplato dalla normativa vigente. Agevolare l’interesse di breve respiro di poche realtà economiche che intendono operare con minor tutela della qualità del lavoro e della sicurezza genera ricadute complessive negative su tutto il sistema portuale nazionale con grave danno sia per i lavoratori che per le imprese virtuose. Quindi siamo a fianco dei lavoratori che domani scenderanno in piazza del Popolo."



"Il tema – ha concluso Barattoni - è stato sottoposto al Ministero dei Trasporti dal deputato Alberto Pagani in un’interrogazione in cui si chiede appunto di verificare le situazioni in cui si agisce nelle more della mancata attuazione della legge e adottare interventi di competenza per ricomporre il quadro e ritornare alla auspicata gestione dei programmi di intervento voluti dalla legge con la collaborazione di tutte le parti coinvolte".



Si riporta il testo dell'interrogazione dell'on. Alberto Pagani rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti.