Suicidio. Una donna trovata morta nel garage dal suo compagno. È accaduto a Porto Corsini

Una donna di 55 anni è stata trovata morta in un garage in via Campotto a Porto Corsini. Il corpo è stato trovato dal suo compagno quando ha aperto il garage e ha trovato la donna dentro l'auto, con il motore acceso. Erano le 17 di oggi pomeriggio, giovedì 10 maggio. Si è perciò trattato quasi certamente di un suicidio: la donna è probabilmente morta per le esalazioni di gas di scarico. La donna, un'insegnante elementare, pare soffrisse di crisi depressive da tempo ed era seguita dai servizi.