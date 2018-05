Fiera. Ritorna il mercato al quartiere Farini di Ravenna con circa 60 bancarelle

La manifestazione fieristica, denominata “Il Consorzio fa centro”, è organizzata dal Consorzio "Il Mercato" in accordo con l’assessorato alle Attività produttive del Comune.

Anche domenica prossima la Polizia di Stato, in collaborazione con la Municipale, allestirà un gazebo all’interno dei giardini Speyer per un’azione di sensibilizzazione sulla violenza di genere; saranno altresì posti in vendita i biglietti di una lotteria con estrazione prevista durante l'edizione del mercato del 3 giugno, intorno alle 17. Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria sarà destinato alla realizzazione di materiale divulgativo sulla violenza di genere.



“Si tratta di un’iniziativa – afferma il vicesindaco e assessore con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani – che sta accompagnando le tre giornate delle fiere in centro con l’intento di focalizzare l’attenzione su un argomento purtroppo di stretta attualità come la violenza contro le donne durante appuntamenti frequentati come i mercati. Con l’occasione ringrazio la Polizia di Stato per la sinergia e la collaborazione che sempre pone in essere insieme alla Municipale, pur nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, e, nel caso specifico, la dirigente della divisione anticrimine Fiorenza Maffei”.



I premi, offerti dal Consorzio "Il Mercato", in collaborazione con la Perugina-Nestlè, consisteranno in tre biciclette.