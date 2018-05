Enogastronomia. Un sabato all'insegna di Re Cappelletto in Piazza Kennedy. Festa aperta fino alle 24

Si è aperta ieri con successo e con tanto pubblico la terza Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy a Ravenna , che entra nel vivo oggi e prosegue domani. All'inaugurazione hanno preso parte gli Assessori al Turismo e alle Attività Economiche Giacomo Costantini e Massimo Cameliani , il Presidente Confcommercio Mauro Mambielli e il Presidente dei Ristoratori Confesercenti Danilo Marchiani , e Nevio Ronconi Presidente Tuttifrutti che organizza la festa per conto delle due associazioni di categoria.

I cappelletti sono indiscutibilmente i grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola. Non a caso La scienza in cucina di Pellegrino Artusi si apre con la ricetta dei cappelletti “all'uso di Romagna”. Così Ravenna, per il terzo anno consecutivo, rende omaggio a Re Cappelletto organizzando una grande festa in piazza Kennedy, allestita con i chioschi di undici ristoranti per presentare e gustare i cappelletti da passeggio tutti insieme.

I ristoranti della festa:

Antica Bottega di Felice;

Babaleus;

I Furfanti;

Marchesini;

Osteria I Passatelli 1962 del Mariani;

Ristorante al 45;

Ristorante Cappello;

Ristorante La Gardela;

Ristorante Pizzeria Naif;

Ristorante Pizzeria Radicchio Rosso;

Ristorante Fellini Scalinocinque.

I loro “cappelletti di strada”, 5 euro a porzione (a seconda della dimensione dei cappelletti varia il numero dei cappelletti serviti) tengono compagnia ai visitatori per una tre giorni di gusto e passeggiate. Il “cappelletto da passeggio” s’inserisce a pieno titolo nella tendenza sempre più diffusa dello street food di grande qualità, e aiuta anche a capire e ad apprezzare meglio un prodotto che ormai, nella consuetudine dei ristoranti, è presentato condito con il ragù. Ma spazio anche per l'improvvisazione e la rivisitazione di questo piatto: ciascuno dei ristoranti presenterà una porzione di cappelletti con condimento a sorpresa.

La festa ospita in piazza anche lo stand del Consorzio del Parmigiano Reggiano, del Caseificio Buon Pastore e quello del Molino Benini che propone laboratori di pasta fresca, mentre Fellini Scalinocinque lancia l’abbinata cappelletti e musica live. Stasera sabato 12 maggio musica con SUPER DRY, mentre domani sera domenica 13 maggio musica con DJ SET MITCH DJ.

In Piazza del Popolo infine l’artista Silvana Costa in concomitanza con la Festa del Cappelletto propone uno spazio laboratorio - soprattutto per i bambini - “Cappelletto in Arte” per mostrare al pubblico e per coinvolgerlo su come nascono i cappelletti in mosaico.

La festa è promossa da Confcommercio e Confesercenti, con patrocinio e contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna, con il sostegno di Consorzio del Parmigiano Reggiano, Molino Benini, Buon Pastore, Mister Drink, Acqua San Benedetto, Retra, Sid Romagna Marche, Gruppo Hera, Romagna Acque, Pieri Group e Opel BeCar. Media Partner: Radio Studio Delta.

Ravenna - Piazza Kennedy - Sabato 12/5, dalle 11.30 alle 24; domenica 13/5, dalle 11,30 alle 22.