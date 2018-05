Incidente stradale. Frontale tra due veicoli sulla Reale a Bagnacavallo: tre feriti, uno grave

Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 7.20 di questa mattina, sabato 12 maggio, sul tratto della "Reale" (strada statale Adriatica 16) compresa nel Comune di Bagnacavallo, all'altezza del km. 136,700, nei pressi della rotonda che porta a Rossetta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna, ancora sul posto mentre scriviamo, un furgone sarebbe venuto a scontrarsi frontalmente con una vettura, con gravi conseguenze per i tre occupanti dei veicoli coinvolti.