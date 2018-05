Lite. Violento scontro in pieno centro a Ravenna: feriti due ragazzi con una bottiglia rotta

Violenta lite nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 12 maggio, in pieno centro storico a Ravenna . Una lite che ha visto coinvolti soprattutto minorenni, di origine albanese. Il fatto si è verificato in via Paolo Costa fra lo stupore e la paura dei residenti e cittadini di passeggio in quelle ore.

Secondo una prima ricostruzione elaborata dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, uno dei litiganti avrebbe usato una bottiglia di vetro, intenzionalmente rotta, per impaurire e ferire altri due ragazzi. Le lesioni da taglio riportate non sarebbe gravi; i giovani sono stati trasportati dal personale sanitario del 118, in ambulanza, al pronto soccorso del Santa Maria delle Croci di Ravenna.



I carabinieri e la polizia cercheranno di risalire alle cause che hanno portato al violento scontro; sembrerebbe, ad una prima analisi, che a scatenare tutto siano state delle banali derisioni e prese in giro scaturite tra i ragazzi.