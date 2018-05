Lutto. È morto Terenzio Medri, noto albergatore cervese ai vertici di Ascom e Confcommercio

"Terenzio ha rappresentato per anni gli albergatori e gli imprenditori della nostra terra con competenza, passione e visione. Ha giocato un ruolo fondamentale nella stesura della Legge 7 sul turismo, scritta di fatto a 4 mani con l'allora assessore Errani, ed è stato per anni una delle voci piú autorevoli ascoltata e rispettata a livello nazionale. Il suo pensiero - aggiunge - ha contribuito a cambiare radicalmente l'offerta turistica della riviera romagnola, valorizzando le relazioni con l'enogastronomia di qualità, il patrimonio e l'offerta culturale, l'ambiente."



"Tutti temi che sono centrali nel ridisegno delle principali città della costa. In particolare grandissimo è stato il suo amore per Cervia, che ogni anno al termine della stagione turistica attendeva la sua relazione in qualità di Presidente di Federalberghi per discutere e confrontarsi sul proprio futuro. Ho avuto la fortuna e l'onore della sua amicizia e del suo affetto personale. A me come a tutti noi mancherà moltissimo. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e a tutta la Confcommercio" conclude Michele de Pascale.



"Con le lacrime agli occhi - afferma l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - e un profondo senso di tristezza voglio ricordare Terenzio Medri. Per me è stato soprattutto un grande amico. Mi è sempre stato vicino nei passaggi più importanti del mio percorso nelle istituzioni, regalandomi consigli e stimoli sempre costruttivi. Forse un giorno tutti si renderanno conto del vuoto che lascia come uomo e come costruttore di idee e progetti per lo sviluppo della sua ragione di vita, il turismo. Un abbraccio fortissimo alla famiglia di Terenzio. Mi mancherai."

Terenzio Mendri divenne anche sommelier professionista nel 1977 e dal 1990 al 1997 fiduciario dell’Ais Romagna(Associazione Italiana Sommelier). Nel 2010 ricoprì la carica di presidente di Ascom Confcommercio Cervia e di vicepresidente provinciale Confcommercio Ravenna. Il noto albergatore da molto tempo lottava contro una grave malattia; lo scorso 25 aprile la sua ultima apparizione in pubblico al Palace Hotel di Milano Marittima in occasione del premio 5 stelle al Giornalismo.