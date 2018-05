Danni agricoltura. Coldiretti Ravenna: “Grandine e vento da Lugo a Faenza, compromesse coltivazioni”

Coldiretti Ravenna informa che “improvvisi fenomeni temporaleschi, caratterizzati da violente grandinate accompagnate, in alcune aree, da eccezionali raffiche di vento, hanno colpito ieri pomeriggio, domenica 13 maggio, la provincia di Ravenna provocando, secondo prime stime, danni ingenti nelle campagne già stressate dalle gelate fuori stagione del marzo scorso”.

Interessati diversi Comuni della Bassa Romagna, fa sapere Coldiretti, in particolare “Lugo, Massa Lombarda, Conselice e Sant’Agata sul Santerno, parte del Faentino (le zone di pianura di Granarolo e Sant’Andrea) e la collina di Riolo Terme. Da un primo monitoraggio avviato da Coldiretti risultano danneggiate coltivazioni, sia arboree - con impianti fortemente compromessi - che erbacee, con gravi perdite in quelle in avanzata fase di maturazione".

"Particolarmente colpite le coltivazioni in pieno stato vegetativo e produttivo - conclude Coldiretti - cereali, colture orticole e frutta, ma si registrano danni anche a vigneti. Con l’obiettivo di delineare con precisione il territorio danneggiato, Coldiretti Ravenna ha interpellato la Dirigenza territoriale per l’Agricoltura della provincia di Ravenna chiedendo una rapida e puntuale verifica della situazione al fine di accertare le reali perdite economiche e fondiarie subite con la conseguente individuazione dei benefici di legge applicabili”.