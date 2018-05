Rapina. Colpo alla sala slot di via IV Novembre a Ravenna: in pieno giorno, 3 ladri con il coltello

Assalto in piena regola alla sala slot di via IV Novembre a Ravenna. Questa mattina, poco prima delle 11 tre persone armate di coltello sono entrate a volto coperto nell'esercizio commerciale e, arma alla mano, si sono fatti consegnare tutto il denaro da una dipendente del locale in servizio in quel momento. L'allarme, collegato alle forze dell'ordine è scattato e ha portato rapidamente sul posto le pattuglie di Polizia e Carabinieri, ma i tre si erano già allontanati col bottino.