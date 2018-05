Diritti. Un incontro a Ravenna per promuovere la legge regionale contro l'omotransnegatività

Arcigay Ravenna promuove una legge regionale per superare l’omotransnegatività: in città si terrà un incontro venerdì 18 maggio per approfondire i temi della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che cade il 17 maggio. L'appuntamento è alla Sala Buzzi di via Berlinguer 11 alle 18.

All'“Incontro sul progetto di legge regionale per il contrasto all’omotransnegatività” parteciperanno il consigliere regionale Mirco Bagnari, l’assessora comunale a istruzione e politiche di genere Ouidad Bakkali, la psicoterapeuta e formatrice Margherita Graglia, il presidente Bruno Moroni e Ciro Di Maio del Comitato Arcigay ravennate ‘Dan Arevalos’, il Gruppo Giovani Lgbt+ Faenza.



Interviene al dibattito anche la delegata dalla Regione nella Rete Re.A.Dy nazionale (Rete delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), Roberta Mori. “L’impegno della Regione Emilia-Romagna per rendere strutturali tutti gli interventi antidiscriminatori deve proseguire”, afferma la delegata Re.A.dy e presidente della Commissione regionale Parità e Diritti.

“Sul solco della legge regionale per la parità di genere 6/2014 – precisa la presidente Mori - possiamo estendere alle persone Lgbt le azioni pubbliche di prevenzione educativa e culturale dell’odio omotransfobico, delle violenze e degli atti di bullismo, purtroppo sempre più numerosi, che minano il benessere delle ragazze e dei ragazzi anche in Emilia-Romagna. Una proposta di legge regionale di iniziativa popolare contro l’omotransnegatività, che è attualmente in discussione nel Consiglio Comunale di Bologna, è tra le iniziative concrete che Arcigay Ravenna sottoporrà ai rappresentanti nell’incontro”.





Il commento di Bruno Moroni presidente di Arcigay Ravenna: "Leggi regionali simili sono state approvate in Toscana nel 2004, e poi in Liguria, Marche, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte, Umbria. Siamo amareggiati per il ritardo con cui la nostra regione - di solito in prima linea nelle politiche sociali e nei diritti civili - non sia ancora intervenuta su un tema che tocca il benessere psicofisico di centinaia di migliaia di persone tra cui tante giovanissime e particolarmente vulnerabili. Anche per questo contiamo che la legge venga approvata rapidamente evitando i soliti giochi della realpolitik sulla pelle delle persone LGBTI+".



Aderiscono all’evento:



AGEDO - Associazione Genitori e amici di Omosessuali - Romagna



AIGA - Associazione Giovani Avvocati - Sezione di Ravenna



Articolo Uno MDP - Ravenna



Associazione Femminile Maschile Plurale



Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna



Gruppo Giovani LGBT+ Faenza



Libertà e Giustizia - Circolo di Ravenna



Movimento Giovanile della Sinistra - Ravenna

Partito Socialista Italiano



Radicali Romagna



Ravenna in Comune



Sportello Avvocato di Strada - Ravenna



UAAR - Unione Atei e Agnostici Razionalisti di Ravenna e Rimini



Udicon - Unione per la difesa dei consumatori

Un Secco No - Associazione di Promozione Sociale - Forlì