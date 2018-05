Politica. Manzoli (Ravenna in Comune): OdG per una legge regionale contro l'omofobia

Massimo Manzoli, capogruppo Ravenna in Comune, ha proposto in Consiglio comunale a Ravenna un ordine del giorno dal titolo "Per una legge regionale in tema di omotransnegatività, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale", che sarà presto discusso. Manzoli chiede che "il Consiglio comunale di Ravenna inviti l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna a legiferare su questo tema."

Ecco il testo.

OdG: Per una legge regionale in tema di omotransnegatività, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale

Premesso che in data 17 maggio ricorre la quattordicesima edizione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, bifobia, transfobia e lesbofobia che si celebra in tutto il mondo per affermare, attraverso azioni pubbliche, l’impegno contro ogni forma di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender;

che la Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, ideata nel 2004 dallo scrittore Louis-Georges Tin, è stata riconosciuta dall’Unione Europea con la Risoluzione del Parlamento europeo nel 2007;

che l’articolo 3 della Costituzione stabilisce, tra i principi fondamentali, che: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 2, comma 1, recita: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”;

che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), all'articolo 1, recita: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” e, all'articolo 21, ribadisce: “E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

Considerato che tra il 1984 e 2015 il Parlamento europeo è intervenuto più volte con risoluzioni in cui veniva chiesto agli Stati membri di legiferare in materia antidiscriminatoria;

che l’OMS nel 1990 ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Ciò nonostante, la cultura diffusa ancora oggi spinge a considerare le persone omosessuali e transessuali come perverse o malate, rendendole spesso vittime di discriminazioni, scherno, fenomeni di emarginazione, violenze fisiche e psicologiche;

che la lotta all’omotransofobia, sessismo e xenofobia deve combattersi non solo tramite il diritto, ma anche attraverso l’educazione alla diversità;

che diversi Paesi democratici europei (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca; Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda e Irlanda) oltre a molti Stati del mondo (Canada, Israele, Sudafrica, stati degli USA e Australia) hanno in essere già da diversi anni, in misura, più o meno incisiva, legislazioni antidiscriminatorie;

che diverse Regioni come Toscana (nel 2004), Liguria, Marche, Campania, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia sono già intervenute legiferando sul tema, ma ciò ancora non è avvenuto in Emilia-Romagna;

il Consiglio comunale di Ravenna invita l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna a legiferare, entro la conclusione dell’attuale legislatura, in tema di omotransnegatività, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze ai danni di persone di ogni orientamento sessuale; e auspica che anche il nuovo Parlamento prenda in esame e approvi una legge atta a contrastare le discriminazioni e le violenze basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.