Rissa a tre. Denunciato un 30enne che minaccia con una mazza da baseball un altro uomo

La Polizia di Stato l’altro pomeriggio, giovedì 17 maggio, in seguito all’intervento delle Volanti della Questura in via Missiroli al civico 15, per una lite in strada fra tre persone, intervento che si è concluso con l’arresto del 42enne ivoriano S.O., ha denunciato a piede libero M.G. 30enne ravennate, per minaccia grave e porto di armi o oggetti atti ad offendere.