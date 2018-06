Ravenna Festival 2018. Wayne Marshall dirige la Cherubini e inaugura il cartellone sinfonico

Reso possibile dal determinante contributo di Eni, partner principale del Festival, il concerto proietta da subito il pubblico nelle “Vene dell’America”, uno dei temi portanti di questa XXIX edizione; oltreoceano, dove nel secolo scorso sono germogliati i sogni che hanno nutrito intere generazioni in tutto il mondo: We Have a Dream, sogni di giustizia, di libertà e felicità. Protagonista uno specialista del repertorio legato all’universo musicale americano come Wayne Marshall: il direttore inglese, ma anche organista e pianista torna sul podio dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” - in programma musiche di Ravel, Bernstein e Gershwin - che ha già diretto a Ravenna in numerose occasioni, l’ultima nel 2012.

Nel programma scelto da Marshall spiccano due degli autori che di quell’universo sono fondanti: Leonard Bernstein e George Gershwin, a cui si affiancano pagine di Maurice Ravel; quest’ultimo fu per entrambi - ma soprattutto per Gershwin - un irrinunciabile punto di riferimento. Come è noto, è con lui che il giovane americano avrebbe voluto approfondire gli studi di composizione, ma il francese, dall’alto della sua saggezza, rifiutò di prenderlo come allievo – è celebre la frase con cui lo congeda, “Perché volete diventare un Ravel di seconda mano, quando siete già un Gershwin di prim'ordine?”.

Info e prevendite: www.ravennafestival.org

Nelle vene dell’America

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Wayne Marshall direttore