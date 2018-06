Capit Incontra. Al Centro Civico di Marina di Ravenna la X edizione: 10 gli appuntamenti

Sempre seguendo il filo conduttore di fatti, persone e costumi di Romagna, saranno ospiti della Capit personaggi di notorietà nazionale: il giornalista Giorgio Comaschi si racconterà col suo “.COM Le avventure di un cantastorie in giro per il mondo”; lo scrittore Roberto Pazzi presenterà il suo epistolario col grande poeta e scrittore Vittorio Sereni; Eraldo Baldini, affiancato dalla ricercatrice e coautrice Aurora Bedeschi, parlerà dello studio storico su clima, epidemie e carestie in Romagna dall’alto Medioevo al Seicento, pubblicato nei mesi scorsi. Poi un artista poliedrico come Gian Ruggero Manzoni, qui in veste di saggista con un’opera sui romagnoli che seguirono Garibaldi; e ancora, due ospiti graditi e abituali delle precedenti rassegne, vale a dire Graziano Pozzetto che presenterà il 1° volume della sua enciclopedia enogastronomica della Romagna e il versatile studioso Franco Gàbici che intratterrà il pubblico con le vicende delle ossa di Dante. Maximiliano Cimatti presenterà il suo romanzo d’esordio, “L’uomo di Elcito” mentre Nevio Spadoni, Elio Pezzi e Gianni Parmiani ricorderanno la figura del poeta dialettale Giovanni Nadiani. Infine, due libri editi da Capit, “Clodio Scognardi. A Porto Corsini nacque un poeta” di Pericle Stoppa, e “Americani a Porto Corsini nella Grande Guerra” di Mauro Antonellini e Rossano Novelli.



Di seguito il programma completo

20 giugno

Enciclopedia enogastronomica della Romagna 1° vol. (Il Ponte vecchio)

Graziano Pozzetto, giornalista e studioso di enogastronomia romagnola, presenta la sua ultima pubblicazione dedicata alle tradizioni del maiale, del miele, dello scalogno e a una carrellata sui grandi mangiatori. Conduce Mauro Zanarini. Al termine degustazione norcineria di Pierangelo Orselli.

27 giugno

La rocambolesca vicenda delle ossa di Dante

Un’ avvincente conversazione di Franco Gàbici, versatile studioso ravennate, autore di numerose pubblicazioni di storia locale nonché Presidente del Comitato ravennate della Società Dante Alighieri.



4 luglio

Il fango, la fame, la peste - Clima, carestie ed epidemie in Romagna nel Medioevo e in età moderna (Il Ponte Vecchio). Eraldo Baldini e Aurora Bedeschi hanno ricostruito la storia romagnola che va dall’alba del Medioevo all’ultima epidemia di peste che interessò l’Italia settentrionale nella seconda metà del Seicento, la stessa narrata da Manzoni ne “I promessi sposi”.

11 luglio

Romagna alla garibaldina! (Il Ponte Vecchio)

Un vasto e documentato saggio di Gian Ruggero Manzoni sull'impresa garibaldina nel Regno delle Due Sicilie: un’appassionante ricerca intorno ai Romagnoli che corsero alle armi al richiamo di Garibaldi nel tempo dei Mille. Conduce Claudia Foschini.

18 luglio

Americani a Porto Corsini nella Grande Guerra (Edizioni Capit Ravenna)

Mauro Antonellini e Rossano Novelli raccontano la presenza della Marina statunitense nel nostro territorio negli ultimi mesi della Grande Guerra. A cura dell’Associazione “1918: Americani a Porto Corsini”.

Conduce Paolo Cavassini.

25 luglio

. COM Le avventure di un “cantastorie” in giro per il mondo (Edizioni Minerva)

Attore, giornalista e conduttore televisivo Giorgio Comaschi si svela: tra aneddoti e sagaci verità, racconta il suo mondo senza rinunciare alla sua nota verve comica. Conduce Marco Montruccoli.

1 agosto

Clodio Scagnardi. A Porto Corsini nacque un poeta (Edizioni Capit Ravenna)

Pericle Stoppa racconta un fatto di cronaca accaduto nel 1922 a Porto Corsini (l’odierna Marina di Ravenna) e la “scoperta” di un giovane poeta dimenticato. Intervengono Gianluigi Tartaull e Gianfranco Tondini.

8 agosto

Come nasce un poeta - Epistolario 1965/1982 (Edizioni Minerva)

Il carteggio tra Vittorio Sereni e l’autore Roberto Pazzi, mostra un nuovo scenario nel rapporto tra questi due illustri artisti delle lettere. L’ampio epistolario mette in risalto il rapporto di stima e amicizia intercorso tra Sereni e Pazzi e spezzato solo dalla morte del primo. Conduce Massimiliano Garavini

22 agosto

L’uomo di Elcito (MeridianoZero Edizioni)

Il romanzo di esordio di Maximiliano Cimatti, un ravennate che ha mollato la città per vivere tra le colline marchigiane, narra le vicende del soldato Anselmo Toschi e dei suoi uomini, l'amicizia che nasce tra loro, la fatica di sopravvivere e la missione più difficile per il protagonista: dare un significato alla sua vita.

29 agosto

Dagli assetati campi - Una memoria di Giovanni Nadiani

A ricordare la figura di Giovanni Nadiani, uno tra i maggiori poeti del secondo ‘900 presente in tutte le antologie poetiche dialettali dal Dopoguerra ad oggi, sono tre personaggi che hanno condiviso con lui un tratto di vita: Nevio Spadoni, il maggior poeta contemporaneo in lingua romagnola, l’amico Elio Pezzi e l’attore ed autore Gianni Parmiani.