Commercio. Portare il gelato italiano nel mondo: la sfida di “Berry White” parte da Porto Corsini

Punta tutto su made in Italy, qualità ed esprienza a 360°, la nuova idea imprenditoriale di Filippo Donnini, che nello scorso week end ha inaugurato, con il suo socio Amedeo La Morgia, una gelateria decisamente innovativa a Porto Corsini, in via Molo Sanfilippo 28, la Berry White.

Innovativa perché, oltre al gelato, mira ad offrire un’esperienza completa ai clienti, che comprende l’intrattenimento per i bambini, con due schermi touch screen, dotati di collegamento a giochi elettronici diversificati per età e diffusori di aromi, per assaporare anche con le narici il gusto del gelato e delle cialde appena sfornate.





Un’idea imprenditoriale che, di per sé, può già essere definita coraggiosa, visti i tempi bui per consumi e commercio, ma che guarda anche lontano, molto lontano: l’obiettivo vero è quello di diventare un franchising, capace di esportare il gusto del gelato italiano ovunque nel mondo. E l’insegna parla già chiaro: accanto al nome del locale appare la scritta TASTE IT, laddove it sta per il gelato, assaggialo, ma anche per Italia, richiamando la vocazione internazionale con cui nasce il marchio Berry White.



Il gelato infatti, è diverso da quello che abitualmente si trova nelle gelaterie italiane tradizionali, preparato a partire da una base che poi viene miscelata con latte e altri ingredienti e risulta più o meno buono, a seconda delle materie prime impiegate e dell’abilità del gelataio. Qui, il prodotto viene realizzato finito, in “basi” complete di tutti gli ingredienti che lo compongono, gusto per gusto, da un produttore siciliano. Una volta in gelateria viene agitato e raffreddato con un mantecatore che in pochi minuti prepara fino a 6 kg di gelato, rendendo il sapore standard, in qualunque luogo venga realizzato e sempre fresco, perché preparato sostanzialmente al momento.





Ultima particolarità, che differenzia il gelato Berry White dagli altri, è il modo di servirlo: niente coni e coppette in cui i gusti si mischiano tra loro, il gelato viene servito in ciotoline monogusto dentro a “barchette” di cartone riciclato che possono ospitare da 1 a 4 gusti, da assaggiare “in purezza”.



“Punto molto sull’esportabilità del concept e quello di Porto Corsini è solo il primo banco di prova – dice Filippo Donnini -. Ho messo a punto una proposta commerciale che permette, a chi volesse aprire un punto vendita in franchising, di farlo con un costo contenuto che si aggira attorno ai 30mila euro, proponendo un prodotto di alta qualità, made in Italy, con certificazione biologica per alcuni gusti di gelato, e con un business plan che pianifica i guadagni nel tempo e dunque il rientro dell’investimento”. La sfida è aperta, ora bisogna vedere se, partendo da Porto Corsini, l’idea di Donnini riuscirà a conquistare il mondo.