Politica. Ancisi (LpRa) attacca ancora sul sostegno scolastico: non ne hanno voluto discutere

"L’amministrazione comunale non ha voluto discutere in consiglio comunale la mia interrogazione “question time” sull’appalto da 16 milioni e mezzo del servizio di sostegno educativo a circa 180 alunni disabili delle scuole e dei nidi ravennati. - protesta Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna - Anche il mio ricorso contro la legittimità di questa decisione è stato bocciato oggi (ieri, martedì 19 giugno, ndr) dopo aspra discussione, nella conferenza dei capigruppo. Unica ragione esposta il rischio di “esercitare turbative o influenze” sui lavori della commissione di gara, che l’interrogazione non trattava benché minimamente."