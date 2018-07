Notte Rosa. Marina Flower: diversi appuntamenti nel Porto Turistico di Marinara

Questo il programma degli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito.

Venerdì 6 luglio torna, con la seconda edizione, #MARINALOVEPARADE (ore 22 - 01). Dopo lo straordinario successo dello scorso anno non può mancare Muccassassina che sarà protagonista assoluta della serata con il suo party più amato, Divas, un omaggio alle icone della pop music. La musica di DJ Bradshw, i fantastici show di Era Splendor, Melissa, She Dorian Lux, La Diamond, la Muccadance company e i Magic GoGos animeranno il palco di Marinara con uno spettacolo gay-friendly ad alto tasso di ironia e divertimento in puro stile Muccassassina. Un vera Diva deve essere ricercata, adulata, imitata, celebrata e da 28 anni Muccassassina è la Diva delle one-night LGBT d’Italia.

Sabato 7 luglio Sem&Stènne Soul System in concerto (ore 21 - 01). Partecipanti di X Factor 2017, Sem&Stènn hanno superato le varie fasi di selezione (Audition, BootCamp e HomeVisit) e sono stati selezionati tra i 12 finalisti in gara, sotto l’ala di Manuel Agnelli. Il percorso ad XFactor si sviluppa in piena sintonia con il proprio giudice, e mostra diversi aspetti della loro personalità artistica: dalle versioni electropop di Let’s Go To Bed dei Cure e The Dope Show di Marilyn Manson, fino ai remix di Electric Feel degli MGMT e di This Is Not A Love Song dei PIL. A seguire sarà la volta del concerto dei Soul System. Vincitori di X-Factor, questi giovani ragazzi suonano insieme solo da due anni, ma grazie alla loro forte coesione ed energia sono già molto richiesti. La loro forza è l’energia e la simpatia che sprigionano sul palco. Il loro obiettivo, quello di smuovere il sistema, portare una ventata di positività e far ballare il pubblico, è raggiunto ad ogni concerto.

Da venerdì 6 a domenica 8 luglio in Piazza Dora Markus: International Street Food. Torna come l'anno scorso in occasione della Notte Rosa e della Marina Love Parade lo Street Food che porta i cibi da tutto il mondo. Saranno presenti le specialità di: Romagna, Sicilia, Toscana, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Polonia, Argentina, Brasile, Messico, Spagna, Texas. E per finire: birrifici artigianali e dolcerie varie come crepes olandesi e tanto altro.

Venerdì, dalle ore 13 alle 01, sabato dalle 12 alle 01 e domenica dalle 12 alle 24.