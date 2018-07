Eni. Confermati 2 miliardi di euro di investimenti e presentato il progetto "Ponticelle Noi"

Dall'incontro di ieri, mercoledì 18 luglio, in Biblioteca Classense tra Eni e le istituzioni del territorio ravennate sono emerse la conferma della volontà di Eni ad investire nel rilancio delle attività per l'importantissima cifra di 2 miliardi di euro, già annunciata nel 2017 e l'impegno per la realizzazione del progetto "Ponticelle Noi", che prevede la valorizzazione dei terreni industriali dismessi, attraverso interventi ambientali integrati e riqualificazione produttiva dell'area.

Ne dà notizia il Corriere Romagna di oggi, edizione Ravenna, dove si legge che il progetto punta al coinvolgimento di Herambiente e Autorità Portuale. Per l'isola energetica è previsto un investimento stimato in 60 milioni di euro e prevederà la riqualificazione di 26 ettari dismessi di territorio, con inverventi di messa in sicurezza permanente e la realizzazione di attività produttive ecosostenibili, come gli impianti fotovoltaici e il prototipo industriale Forsu per convertire rifiuti solidi organici in bio olio, senza consumo di suolo e acqua.

Prevista anche la realizzazione di un centro tecnologico per le bonifiche, per la verifica sperimentale delle tecnologie di risanamento ambientale innovative e di una piattaforma polifunzionale per lavorazioni, finalizzata a massimizzare la sostenibilità degli interventi di bonifica.