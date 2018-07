No alla Droga. A Ravenna distribuiti centinaia di opuscoli alla Darsena PopUp

Motivati da quanto affermò L. Ron Hubbard che disse “le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che sono comunque l’unica ragione di vivere”, i volontari si sono dati appuntamento alle ore 20,30 alla Darsena PopUp iniziando la distribuzione degli opuscoli informativi e distribuendone alcune centinaia tra cui “La verità sulle Droghe”, “La Verità sulla Marijuana”, “La Verità sulla Cocaina” ed altri, sensibilizzando i presenti sul problema dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti che oggigiorno, purtroppo, sono spesso consumate anche dai più giovani proprio per la mancanza di una corretta informazione sugli effetti e danni che queste sostanze creano. Si parla molto delle droghe nel mondo: per strada, a scuola, su Internet e in TV. Alcune informazioni sono vere, altre no. Molto di ciò che comunemente si sente sulla droga, in effetti, viene da quelli che la vendono. Ex spacciatori hanno ammesso che avrebbero detto qualsiasi cosa pur di far comprare la droga alle persone. Si devono conoscere i fatti per evitare di cadere nella trappola della droga ed aiutare gli altri a starne alla larga.

Presto o tardi, se non è già successo, verrà offerta della droga a qualcuno che si conosce, amico o parente. La decisione di assumerla o meno potrebbe influenzare drasticamente la nostra vita. Qualsiasi tossicodipendente dirà che non si sarebbe mai aspettato che una droga potesse prendere il controllo della sua vita e forse ha iniziato con “solo marijuana” ed era solo “qualcosa da fare” con gli amici. Pensavano di poterla gestire e quando hanno scoperto di non poterlo fare, era troppo tardi. Ognuno ha il diritto di conoscere i fatti sulla droga, non opinioni, esagerazioni o tattiche intimidatorie. Oltre agli opuscoli, i volontari presenti alla Darsena, hanno ricevuto richiesta dai presenti anche di alcuni kit informativi per gli insegnanti che hanno prontamente consegnato.

Ulteriori informazioni possono essere reperite al sito www.noalladroga.it.