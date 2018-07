CALCIO / Nuovo acquisto per Ravenna Calcio: arriva in squadra l'attaccante Simone Raffini

A Simone, che è cresciuto nel settore giovanile del Cesena prima di essere acquistato dal Pordenone (due esperienze in prestito in Toscana, rispettivamente a Lucca e Pontedera), sarà richiesta quella presenza fisica e realizzativa al centro del tridente disegnato da mister Foschi.



“Sono un giocatore fisico - aggiunge Raffini - che basa il suo gioco su questo aspetto, mi piace mettermi a disposizione della squadra e dialogare con i compagni pur rimanendo sempre pronto a fiondarmi su ogni pallone in area e cercare la marcatura. Non voglio paragonarmi a nessun calciatore famoso, diciamo che cerco di cogliere ogni aspetto più importante e farlo mio, partendo da una grande attenzione alla parte atletica che è fondamentale".



Raffini si aggregherà ai compagni al centro sportivo di Glorie fin da oggi pomeriggio, dove ritroverà due vecchie conoscenze del settore giovanile del Cesena: Maleh e Pellizzari con il quale ha anche giocato; sarà immediatamente disponibile anche per l’amichevole di sabato contro il Cervia.



Per l’amichevole in questione (ore 17,30 stadio Todoli, ingresso gratuito) tornerà a disposizione Barzaghi che negli ultimi giorni seguiva un lavoro differenziato causa un infiammazione del ginocchio, non sarà invece della partita la punta argentina Carabelli che ha terminato il periodo di prova.