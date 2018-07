Incontri. A Lido di Dante 4 serate dedicate alla natura e all'avventura con video proiezioni

Intensa è stata la sua partecipazione a concorsi fotografici nazionali ed internazionali, con piazzamenti di notevole prestigio. Ha realizzato servizi fotografici commissionati da agenzie di Milano: avvoltoi di Sardegna, Delta del Po, Irlanda, Delta del fiume Orinoco. Con la collaborazione tecnica di Claudio Capone (voce ufficiale di Quark), ha realizzato un documentario didattico intitolato “Ritorni e Dintorni in terra di Romagna, viaggio nella terra di casa nostra”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale e turistico della nostra terra. Il tema della serata sarà proprio questo: “Terra di Romagna”.



Il 5 agosto, sempre alle 21.00, sarà la volta di Stefano Randi, con il tema “Himalaya - Islanda". Stefano Randi, ravennate di nascita che vive a Godo di Russi, appassionato viaggiatore, inizialmente scopre la fotografia come mezzo per tenere la memoria delle sue vacanze, ma ben presto fotografare diventa la forte motivazione verso nuove mete e nuove esperienze. Viaggio e fotografia si fondono in un'unica esperienza di vita, nella quale la scoperta di nuovi luoghi e l'incontro con nuovi volti diventano il senso dell'andare di Stefano. Cerca di cogliere la semplicità dei momenti di vita e del lavoro, la sua fotografia diventa il modo per narrare la fatica dei minatori della Bolivia, per fermare i sorrisi dei bambini in Nepal, per cogliere la bellezza delle periferie di New York e per rivelare così la sua visione del mondo.



Il 12 di agosto, sempre alle 21.00, sarà la volta di Maurizio Bendandi, socio di Hobby Fhoto Club Ravenna, appassionato di viaggi, ama fotografare la nature e gli animali. Recentemente si è appassionato ai video fotografici che presenterà in questa serata: “Argentina - Patagonia - Cile".



Il 19 agosto, Luigi Bassi e Valeria Marchioni, alle 21.00, concluderanno il ciclo natura e avventura 2018, presentando “Nabibia e Botswana”. Luigi e Valeria sono una coppia appassionata di fotografia fin dagli anni 80, inizialmente una sola macchina fotografica con teleobiettivo per Luigi e un binocolo per Valeria. Il loro regno erano le valli di Argenta (FE). Con il passare degli anni e con l’avvento della tecnologia digitale, hanno acquistato per entrambi un nuovo corredo fotografico; questa passione li ha portasti gradualmente a trascorrere sempre di più il loro tempo libero alla ricerca dei Oasi fra il Delta del Po, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto. Dal 2016 sono soci A.F.N.I (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, della Sezione Emilia Romagna).