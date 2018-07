CALCIO GIOVANILE / Sorteggi Ravenna Top Cup: è derby Ravenna-Forlì

Venerdì sera si sono, infatti, svolti i sorteggi del torneo di calcio giovanile più importante e grande d’Europa, nella cornice del Circolo Canottieri di Marina di Ravenna e con la brillante conduzione di Cristiana Buonamano di Sky, che hanno permesso alle 78 squadre partecipanti, provenienti da 14 nazioni, tra cui Giappone e Kazakistan, di conoscere il loro primo cammino nel torneo che si svolgerà su 13 campi del territorio ravennate dal 7 all’11 settembre prossimi. In gara le squadre Giovanissimi 2005 delle società dilettantistiche e giovanili e gli Esordienti 2006 per i club professionistici.



La mano di Christian Brighi ha messo insieme Ravenna e Forlì, mentre quella di Barbara Panizza, presidente Aia Figc Ravenna, ha sorteggiato Santarcangelo e Imolese. Per il San Pietro in Vincoli ci sono la Spal e la debuttante Omonia Nicosia, il Cesena se la dovrà vedere con Verona e Sparta Praga mentre il Rimini, a completare il lotto delle romagnole, affronterà, tra le altre Lazio e Polonia Varsavia.



“Anche per questo evento c’era l’idea di fare qualcosa di valido – ha ricordato Roberto Fagnani, assessore allo sport del Comune di Ravenna - poi come è successo per altri eventi i numeri ci regalano grandi sorprese. Quest’anno la Ravenna Top Cup raggiunge il record di 78 squadre, molte delle quali blasonate, che regalano indubbio prestigio alla città. C’era l’obiettivo di fare di questa manifestazione un altro Torneo di Viareggio e direi che siamo sulla buona strada”.



“Il calcio è lo specchio della vita di tutti i giorni – si è espresso così Arrigo Sacchi – e manifestazioni come queste sono da elogiare, davvero fantastiche. Saranno in campo tanti ragazzini, con l’obiettivo di divertirsi e di vincere, e io dico sempre che ci si può realizzare anche senza vincere, col lavoro e con l’impegno e che una vittoria senza merito non è una vittoria, non permette di progredire. Non so se li aiuteremo ad essere campioni però possiamo fare tanto per aiutarli ad essere uomini”.



Ma la serata dei sorteggi ha regalato anche l’annuncio di due importanti novità: l’allargamento nel 2019 del “Progetto Ravenna Football City” con l’allestimento della prima edizione della Ravenna Junior Top Cup, riservata ai Pulcini 2008-2009, che si svolgerà dal 20 al 22 aprile 2019 e ha già il sì di due dei più grandi e prestigiosi club europei, il Chelsea e il Barcellona, e la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra la Ravenna Top Cup e la Maratona di Ravenna Città d’Arte, che quest’anno celebra i 20 anni, nell’ottica di indirizzarsi verso l’obiettivo comune di trasmettere valori e promuovere la pratica sportiva anche come momento di aggregazione.



“I due eventi sportivi di punta della nostra città insieme – ha detto Valeria Chieregato, responsabile di Futuri Campioni - sono la testimonianza, con i loro grandi numeri e le loro capacità di aggregazione e attrazione, di come l’unione faccia sempre la forza”.

“Il calcio si gioca correndo per cui già qui si trova l’affinità tra le due manifestazioni – ha evidenziato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - poi Arrigo Sacchi, portando nel calcio il primo preparatore dall’atletica, ha confermato che i due sport possono coesistere. Quando l’associazione Futuri Campioni ci ha chiesto di collaborare, abbiamo accettato con piacere: offriremo a tutti quelli che fanno parte della Ravenna Top Cup iscrizioni a quote agevolate per la Maratona e la possibilità di tornare a Ravenna e vederla sotto un altro aspetto”.



Presente alla cerimonia dei sorteggi anche la rappresentanza della FabiOnlus, che metterà a disposizione il Premio Fair Play destinato al miglior giocatore del torneo, che si affiancherà ai premi fair play per il miglior allenatore, e per la miglior squadra, messi in palio rispettivamente da Coni e Panathlon. La onlus ha già iniziato la prevendita dei biglietti (5 euro il biglietto giornaliero per assistere a tutte le gare di una giornata, anche su campi diversi, 15 euro l’abbonamento, valido per tutte e 5 le giornate e per tutte le partite) in alcune edicole della città, alla cartoleria Il Punto di Savarna e 220 di Ravenna, al Coni, al Panathlon e al bagno Oasi di Punta Marina.



Questo l’esito dei sorteggi



Girone A: Juventus, Vis Pesaro, Gloriett (HUN), Levante Azzurro (BA), Zola Predosa, Champions Club Roma.

Girone B: Genoa, Spal, Omonia Nicosia (CIP), Pro Calcio Bari, San Pietro in Vincoli, Leonardo Surro (AV).

Girone C: Empoli, Venezia, Altinordu (TUR), Lykos (PZ), Capezzano Pianore (LU), Nuova Tor Tre Teste Roma.

Girone D: Fiorentina, Parma, PEC Zwolle (HOL), Giovani Cryos (TA), Virtus Mandrio (RE), Fair Play Messina.

Girone E: Torino, Ravenna, Breclav (Cec), Statte (TA), Forlì, Sant’Aniello (NA).

Girone F: Verona, Cesena, Sparta Praga (CEC), Euro Sport (BR), Stars Comacchio, Accademia Calcio Sorrento.

Girone G: Atalanta, Feralpisalò, Dinamo Astana (KAZ), Varese, Limite e Capraia (FI), Atletico 2000 Roma.

Girone H: Chievo, Prato, Khamoniki (RUS), Ragazzi Sprint Crispiano (TA), Tau Altopascio (LU), Virtus Junior NA. Girone I: Roma, Sassuolo, West Japan Yellow (JAP), Nuova Taras (TA), Fano, Segato (RC).

Girone L: Inter, Pistoiese, West Japan Blu (JAP), Olimpia Gravina (BA), Progresso (BO), Jonia (CT).

Girone M: Frosinone, Santarcangelo, Rostov (RUS), Free Time BA, Imolese, San Giorgio (NA).

Girone N: Sampdoria, Bologna, Skola Nogometna (CRO), Insubria (VA), Nuova Folgore (AN), Olimpia Soccer (CT). Girone O: Lazio, Rimini, Polonia Varsavia (POL), Soccer Team Brindisi, Renato Curi Pescara, Tor di Quinto.