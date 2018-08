Coppa Italia. Divieto di consumare e vendere alcolici allo stadio Benelli e nelle zone circostanti

In occasione della partita che si svolgerà domenica 5 agosto , alle 20.30 , nello stadio Benelli , valevole per la Coppa Italia di serie C , e delle partite di campionato che il Ravenna F.C. 1913 giocherà in casa nella stagione 2018/2019, è stata disposta l’ordinanza che vieta il consumo, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonchè di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro da parte di esercenti di bar, attività commerciali e chioschi artigianali di piadina allo stadio Benelli e nelle zone circostanti.

I divieti saranno in vigore almeno due ore prima dell’inizio e un'ora dopo la fine delle partite. ll divieto, per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione bevande, di esercizi commerciali e di chioschi artigianali di piadina, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche e il divieto di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori riguarda le zone all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: via San Mama nel tratto compreso tra via dei Bersaglieri e via Montenero; via Montenero; via Montanari - nel tratto compreso tra via Montenero e via Cassino; via Cassino - nel tratto compreso tra via Montanari e via Marconi; via Marconi - nel tratto compreso tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer - nel tratto compreso tra via Marconi e via Punta Stilo; via Punta Stilo - nel tratto compreso tra via Berlinguer e via dei Bersaglieri; via dei Bersaglieri - nel tratto compreso tra via Punta Stilo e via San Mama.



Il divieto per i titolari di esercizi pubblici di somministrazione bevande, di esercizi commerciali e di titolari dei chioschi artigianali di piadina di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori è previsto all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: via San Mama – nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta – nel tratto compreso tra via San Mama e via Podgora; via Podgora – nel tratto compreso tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi – nel tratto compreso tra via Monte San Michele e via Michele Pascoli; viale Berlinguer – nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.



Sempre in occasione della partita del 5 agosto, che si giocherà alle 20.30, il Comune di Ravenna ha disposto l’istituzione di una nuova viabilità nelle strade limitrofe alla struttura. Pertanto, tre ore prima dell’inizio e un’ora e mezzo dopo la fine della partita, la viabilità sarà modificata come segue:

Piazza Brigata Pavia, via Cassino (tratto compreso fra via Punta Stilo e il civico 15), via El Alamein (tratto antistante piazza Brigata Pavia), via Punta Stilo (tratto antistante piazza Brigata Pavia), viale Berlinguer (tratto compreso fra via Fontana e rotonda Irlanda/San Mama): divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli; saranno consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

Via Cassino (tratto compreso fra via Marzabotto e via Punta Stilo e nel tratto compreso fra il civico 13 e via San Mama), via Montanari (tratto compreso fra via Cassino e via Monte Nero), via Stelvio (tratto compreso fra via Cassino e via Monte Nero), via Punta Stilo (tratto compreso fra via Cassino e via Monte Nero), via El Alamein (tratto compreso fra piazza Brigata Pavia e via San Mama) via Sighinolfi (tratto compreso fra viale Berlinguer e via dei Bersaglieri): divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei i residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli; saranno consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia. Ai veicoli provenienti da via Marconi sarà consentito transitare lungo via Cassino in direzione viale Randi.

Viale Berlinguer (nel tratto compreso fra via Marconi e via Fontana), via Montanari (nel tratto compreso fra via Monte Nero e via Nervesa): divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti; saranno consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia. Ai veicoli provenienti da via Fontana sarà consentito transitare lungo viale Berlinguer in direzione viale Randi, ai veicoli provenienti da via Monte Nero sarà consentito transitare lungo via Montanari in direzione via Piave.

Parcheggio retrostante l’edificio posto al civico 8 (Confartigianato) di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica): divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli che vi verranno dirottati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico.