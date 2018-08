Incidente stradale. Motociclista si schianta contro un'auto. Ricoverato d'urgenza al Bufalini

Questo pomeriggio, intorno alle 15.15, un grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista e un'automobile. L'uomo a bordo della sua Honda percorreva Viale delle Nazioni in direzione Punta Marina - Marina di Ravenna quando, il conducente di una Fiat Grande Punto, che procedeva sulla stessa via, in direzione opposta, all'altezza del civico 345 ha effettuato la manovra di svolta a sinistra per introdursi in uno stallo di sosta sul lato opposto della carreggiata, senza accorgersi della moto in avvicinamento.