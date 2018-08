Un mare di solidarietà. Al BarBagno di Porto Corsini arriva 'Un mare di stelle' con Oriano Spazzoli

"Grazie a tutti coloro che presenziano alle iniziative, ogni anno la solidarietà cresce e si rafforza e quest'anno, ricordiamo a tutti che ci state aiutando ad acquistare uno strumento per l'indagine non invasiva del cuore da usare per i bambini delle Unità di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva del Policlinico S.Orsola" riporta la nota.

Oriano Spazzoli, esperto del Cielo e dei suoi misteri, è laureato in Fisica ed è comunicatore scientifico, è un appassionato astrofisico e anche un filosofo molto acuto. Collabora con il Planetario di Ravenna, con le Saline di Cervia, con enti e istituzioni scolastiche, e incontra tanti bambini a cui racconta il cielo in un modo speciale, lieve e profondo al tempo stesso, e anche in caso di nuvole sa intrattenere il suo pubblico con affascinanti storie sul cielo e sulle stelle. "Il cielo nelle mani" è il nome che Oriano ha dato ai suoi stellari laboratori per bambini, in cui invita a costruire con materiali di recupero uno strumento per l’osservazione del cielo da portare via con sé."Forse ciò che quella coltre di fredde nubi cosmiche ci nasconde, come tutte le più remote profondità dell’universo, rappresenta per noi il senso di una sfida, la sfida che l’uomo nel suo microscopico mondo ha portato al cosmo: la sfida della conoscenza". Ha scritto un bellissimo libro 'Due Storie di guerra e scienza': la storia della scienza è fatta di uomini. Uomini come noi, ciascuno con la sua vita, inserita all'interno di un contesto più grande e misterioso. Questi due racconti narrano delle vicende di diversi scienziati vissuti durante due periodi storici profondamente drammatici e significativi del secolo scorso; le due Guerre Mondiali.

Sarà la volta delle Femme Folk invece, domenica 12 agosto, ore 6, e sarà un'alba speciale in cui le musiciste doneranno sonorità eleganti e raffinate unite a strutture musicali semplici ed allo stesso tempo ricche di passione e lirismo: Donatella Antonellini (organetto, chitarra, voce, castagnette e composizione), Valeria Cino (Contrabbasso), Caterina Sangiorgi (flauto traverso, voce e percussioni), e Nicoletta Bassetti (Viola e violino), quattro talentuose strumentiste romagnole dai diversi percorsi musicali, ma con la medesima passione per il balfolk e la tradizione musicale da ballo francese. Sarà naturale, dunque, lasciarsi coinvolgere dall’invito al ballo che propongono le Femme Folk regalandoci un susseguirsi appassionato di mazurke, valzer, bourreè e scottish. Le sorprese non mancheranno perché le Femme Folk ci regalano medley come “Locomotive Jiga/Zelda” e poi “Manavu”, brano della tradizione klezmer israeliana, che dimostra tutta la curiosità di questo quartetto nell’esplorare sonorità che vanno anche oltre il balfolk. Ci spostiamo poi in Bretagna con la trascinante “Ronde di St.Vincent”, in cui ad accompagnare la trama melodica troviamo anche le voci. Lo scottish “Brume” ci introduce ad uno dei vertici tipici delle Femme Folk, ovvero “Amelie”, medley tratto dalla colonna sonora de “Il favoloso mondo di Amelie”, riarrangiato per l’occasione dalle FemmeFolk. Se “Dona Swing” è un altro esempio della versatilità del quartetto, la successiva “Picnic” ci regala un’atmosfere spensierata come una scampagnata sulle colline romagnole. Le gustose “Bourpe En Molet e Marrakesh” e “Arno’Dro” ci conducono verso “Favole”, “CircoCircasso” e il valzer del medley che unisce “Mon amant de Saint Jean” e “Le Flot du Danube”. Sarà un'alba all'insegna della bellezza e della spensieratezza.