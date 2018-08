Esodo Ferragosto. Traffico intenso e code sulla A14 da e verso il mare in Emilia Romagna

Traffico intenso sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna nell'avvio di week end da 'bollino nero' che anticipa il Ferragosto. La polstrada dell'Emilia Romagna - come riportano le agenzie di stampa - segnala code a tratti nel tratto dell'A14 tra Castel San Pietro e Cesena Nord, in direzione Riviera Romagnola, ma anche in direzione opposta per il traffico di rientro verso Bologna, sempre sull'A14, nel tratto tra Forli' e Imola.