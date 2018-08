Magistratura onoraria. Morrone (Ln) convoca le associazioni: "Risolvere problemi riforma Orlando"

Convocate al Ministero della Giustizia, il prossimo 30 agosto, dal sottosegretario on. Jacopo Morrone, le Associazioni che rappresentano la Magistratura Onoraria a un Tavolo tecnico appositamente istituito per un confronto approfondito sulla riforma della categoria. “L’obiettivo è quello di mettere a punto un metodo di lavoro condiviso per affrontare e cercare di risolvere, per quanto possibile, le problematiche emerse dopo il varo della riforma Orlando”.