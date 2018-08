Navetto mare. Servizio attivo per Punta Marina e Marina di Ravenna tutta la settimana di Ferragosto

Il Comune di Ravenna ricorda che la settimana prossima, da lunedì 13 agosto a domenica 19 , il servizio gratuito di bus navetta svolto da Start Romagna per conto del Comune dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme, sarà in funzione tutti i giorni e non solo nel fine settimana. Il Navetto Mare sarà in servizio lunedì 13 dalle 9 alle 2; martedì 14 e mercoledì 15 dalle 9 alle 4, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 dalle 9 alle 2; domenica 19 dalle 9 alle 22.

Si ricorda inoltre che in viale della Pace e in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, in viale Colombo a Punta Marina Terme e nell’area compresa tra i viali Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti balneari a Lido di Dante è in vigore la sosta a pagamento domenica 12, lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 agosto dalle 9 alle 2; e in tutte le altre giornate di venerdì dalle 20 alle 2, sabato dalle 9 alle 2, domenica dalle 9 alle 22, fino a domenica 2 settembre compresa.



Le tariffe sono: 50 centesimi all’ora nella fascia 9-18, con possibilità di forfait diurno per 3 euro complessivi; 1 euro all’ora dalle 18 al termine, con possibilità di forfait serale - notturno per 4 euro complessivi. I parcometri danno la possibilità di acquistare i due forfait in una sola volta al prezzo di 7 euro.