FOOTVOLLEY / Bobo (Vieri) Summer Cup. Divertimento e beneficenza a Cervia: 3.000 gli spettatori

Sì è conclusa la quarta e ultima tappa della Bobo Summer Cup presented by DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand edizione 2018. Alla tappa di Cervia tantissimi fan in delirio hanno accolto Bobo Vieri e tutti i suoi ospiti al Fantini Club .Il torneo di footvolley, organizzato dallo stesso Vieri e da Stars On Field, è stato l’evento clou del weekend, facendo registrare oltre 3.000 spettatori in tre giorni e il tutto esaurito.

La vittoria del Torneo Amatoriale è andata alla Futvolley Team, i quali hanno poi battuto la coppia Vieri - Rizzitelli nella Finale Vip. Nelle giornate di sabato e domenica non sono mancate gag esilaranti che hanno visto protagonisti Vieri e i suoi ospiti, su tutti il comico Andrea Pucci che ha fatto divertire i tanti spettatori presenti sugli spalti. Sul campo le gesta tecniche di Vieri, Adani, Brocchi, Ventola, Iuliano, Bianchi, Orlandini, Agostini e lo special Guest Matteo Politano,hanno incantato l’intera platea che ha applaudito i calciatori. Local partner della tappa di Cervia è stato il Fantini Club.

Bobo Vieri e Matteo Politano e Mark Iuliano in azione

UN RUOLO CENTRALE LO HA AVUTO LA BENEFICENZA

Infatti, oltre al divertimento e alle tante risate assicurate con l’ex bomber della Nazionale italiana, l’evento in questa edizione sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus. Questa associazione, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene il progetto di ricerca “Future Brain” per ilprofilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini (400-450 casi ogni anno in Italia). In particolare, il profilo di metilazione del DNA, attraverso lo studio di una specifica modificazione presente nel DNA delle cellule tumorali, consente di creare una sorta di “carta d’identità del tumore” dando informazioni su: origine del tumore, classificazione istologica e alterazioni molecolari. La definizione delle caratteristiche molecolari del tumore permette di comprenderne meglio l’aggressività, di fornire informazioni prognostiche alle famiglie, di attuare un approccio di terapia individualizzata, adattata all’aggressività del tumore, oltre allo sviluppo di farmaci più mirati. Tantissime le attività a supporto di questa causa alla tappa di Cervia. Il ricavato della cena di beneficenza dello scorso giovedì al ristorante Calamare è stato di € 1.200, mentre l’asta con le maglie di Gallinari, Politano, Matri, Cuadrado, Vieri, Pirlo, Palacio, Lautaro, Dybala ha fruttato € 11.500. Infine una lotteria con diversi premi come il kit Bobo Summer Cup, Biografie di Pirlo e Vieri, e maglia di Destro ha raccolto € 1.100. In totale dalle tre attività raccolti € 13.800. Alle quattro tappe della Bobo Summer Cup presented by DAZN, sono stati presenti come partner: DAZN (Presenting Sponsor), Fonzies e Samsung. Media partner dell’evento sono stati: Sky Sport, La Gazzetta dello Sport con il settimanale Fuorigioco e RMC Sport. Official supplier della manifestazione: Redbull, Mood, Vivaticket, Wishraiser. Partner tecnico. Tap-in. Local Partner della manifestazione: I SOCI Marina di Ragusa, Sly Service Bari, Shada Beach Club Civitanova Marche, Fantini Club Cervia.