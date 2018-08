Rapina. Ruba due valigie da un'auto parcheggiata al Bagno Hokipa: indagini in corso della Polizia

Il personale della Sezione Volanti della Questura di Ravenna è intervenuto la notte scorsa al Bagno Hookipa di Marina di Ravenna per una segnalazione di rapina. Alla chiusura del stabilimento balneare il titolare dell’esercizio, si è accorto che la propria autovettura aveva il finestrino posteriore sinistro infranto e dal veicolo risultavano mancare due valige. L’uomo è rientrato così all’interno dell’esercizio commerciale per chiamare il 112 N.U.E.

Tornato nuovamente nel parcheggio il gestore del Bagno Hookipa si è accorto che all’interno del veicolo vi era un uomo che stava rovistando all’interno dell’abitacolo. Il ladro, vistosi scoperto ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato dal gestore del Bagno Hookipa che, vistosi minacciare con un coltello, ha lasciato andare l’uomo descritto come una persona verosimilmente nordafricana, alto 180 cm., con capelli brizzolati.



Gli agenti intervenuti hanno ritrovato, nascoste fra le dune, le due valige che erano state rubate dall’auto in sosta. Sono in corsa le indagini, da parte della Squadra Mobile, per risalire all’identità del rapinatore.