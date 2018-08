Celebrazioni. Ricordato dal PRI di Ravenna Tonino Spazzoli nel 74° anniversario del martirio

Negli interventi è stato ricordato come, assieme alla vita prematuramente spezzata, si vogliano riaffermare i valori di cui Tonino fu portatore e per i quali sacrificò la propria vita: libertà, tolleranza, convivenza civile, progresso e Repubblica; valori oggi pregiudicati da una politica senza radici e senza memoria.

L’incontro è stato l’occasione di un abbraccio, non solo ideale fra i rappresentanti della cultura laica e repubblicana di Forlì e Ravenna, con l’impegno di portare la testimonianza e le idee di Tonino alle nuove generazioni perché pur nelle difficoltò di oggi, quel seme continui a germogliare.